ОАЭ передадут Украине 2500 генераторов

"Эти генераторы помогут гражданскому населению частично обеспечить себя электроэнергией, что облегчит сложные условия жизни пострадавших от кризиса семей", – говорится в сообщении.
Помощь ОАЭ включает 2500 бытовых генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт. Страна уже доставила в столицу Польши Варшаву 1200 генераторов, остальные планирует передать в январе.
Эмираты предоставляют генераторы в рамках гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов США, которую ОАЭ выделили для Украины.
В сообщении отмечается, что ОАЭ с начала войны предоставили восемь самолетов с 360 тоннами продовольствия и медицинской помощи для украинских беженцев в Польше, Молдове и Болгарии.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Всего, по данным премьер-министра на конец декабря, было девять волн массированных ракетных ударов "и десятки атак поменьше". Фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.