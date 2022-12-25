ОАЭ передадут Украине 2500 генераторов

"Эти генераторы помогут гражданскому населению частично обеспечить себя электроэнергией, что облегчит сложные условия жизни пострадавших от кризиса семей", – говорится в сообщении.

Помощь ОАЭ включает 2500 бытовых генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт. Страна уже доставила в столицу Польши Варшаву 1200 генераторов, остальные планирует передать в январе.

Эмираты предоставляют генераторы в рамках гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов США, которую ОАЭ выделили для Украины.

В сообщении отмечается, что ОАЭ с начала войны предоставили восемь самолетов с 360 тоннами продовольствия и медицинской помощи для украинских беженцев в Польше, Молдове и Болгарии.