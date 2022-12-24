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КИЕВ

Гендиректор Yasno об электричестве в Киеве: Ситуация несколько подвинулась

На утро 24 декабря в энергосистеме стране был существенный дефицит мощности
На утро 24 декабря в энергосистеме стране был существенный дефицит мощности
Фото: pixabay.com

По состоянию на вечер 24 декабря ситуация в энергосистеме Киева остается критической, но уже есть улучшения. Об этом в Facebook сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Вечер. Состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько подвинулась. Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальной город", – написал он.

Гендиректор Yasno отметил, что улучшению ситуации "способствует и теплая погода".

"И все равно попрошу быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу", – попросил Коваленко.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02PseREp4grEtjaSrdM1vSxp6jABgiU1nci6k1CZgVfGx58wRVSY6jt1jqwNvqpK2xl

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По данным Киевской городской военной администрации, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов. Всего ночью 19 декабря украинские военные сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В столице разрушены 60% трансформаторов, информировал Коваленко 21 декабря.

На утро 24 декабря в энергосистеме Украины был существенный дефицит мощности, сообщала компания "Укрэнерго". По ее данным, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, а также на юге и востоке страны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, энергетика, Оболонь, дефицит, электричество, инфраструктура, энергосистема, Yasno
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