Гендиректор Yasno об электричестве в Киеве: Ситуация несколько подвинулась

На утро 24 декабря в энергосистеме стране был существенный дефицит мощности Фото: pixabay.com

"Вечер. Состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько подвинулась. Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальной город", – написал он.

Гендиректор Yasno отметил, что улучшению ситуации "способствует и теплая погода".

"И все равно попрошу быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу", – попросил Коваленко.