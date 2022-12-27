Дефицит в энергосистеме сократился, но имеющейся мощности все еще недостаточно – "Укрэнерго"

Как пояснили в компании, энергетики починили и включили в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавших во время последних российских ракетных атак.

"Впрочем, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все нужды потребителей в стране. Потому что в энергосистеме увеличился и уровень потребления. Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности", – говорится в сообщении.

В связи с этим для всех областей определили лимиты потребления. Их превышение приведет к необходимости применения аварийных отключений для сбалансированности энергосистемы, подчеркнули в "Укрэнерго".

В компании отметили, что энергосистема страны пережила девять ракетных атак и 12 атак БПЛА врага и все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно. Запитаны все объекты критической инфраструктуры", – сказано в сообщении.