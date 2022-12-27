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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дефицит в энергосистеме сократился, но имеющейся мощности все еще недостаточно – "Укрэнерго"

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Энергосистема Украины пережила девять массированных ракетных атак и 12 атак беспилотников врага
Энергосистема Украины пережила девять массированных ракетных атак и 12 атак беспилотников врага
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Дефицит мощности в энергетической системе Украины по состоянию на утро 27 декабря несколько сократился из-за увеличения объемов производства электростанций. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как пояснили в компании, энергетики починили и включили в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавших во время последних российских ракетных атак.

"Впрочем, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все нужды потребителей в стране. Потому что в энергосистеме увеличился и уровень потребления. Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности", – говорится в сообщении.

В связи с этим для всех областей определили лимиты потребления. Их превышение приведет к необходимости применения аварийных отключений для сбалансированности энергосистемы, подчеркнули в "Укрэнерго".

В компании отметили, что энергосистема страны пережила девять ракетных атак и 12 атак БПЛА врага и все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление.

"Ремонтные бригады работают круглосуточно. Запитаны все объекты критической инфраструктуры", – сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0pEPayT8jByX5g3n3Crtx5fwHfuXE4wcPCaBjLoAomDpHw2cKnLkXHwf3ERYLfLHZl

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, авария, промышленность, Укрэнерго, дефицит, электричество, ТЭС, электроснабжение, война России против Украины, инфраструктура, электростанция, энергосистема, восстановление
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