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ОБЩЕСТВО

В понедельник вечером без электричества были 9 млн украинцев – Зеленский

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Зеленский: Конечно, дефициты сохраняются. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается
Зеленский: Конечно, дефициты сохраняются. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается
Фото: president.gov.ua

Количество и длительность отключений электроэнергии в Украине постоянно уменьшаются. Об этом президент страны Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 26 декабря.

Зеленский поблагодарил работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад "за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии".

"Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. На этот вечер в разных регионах Украины около 9 млн человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается", – добавил он и поблагодарил за этот результат.

Также Зеленский сообщил, что провел совещание по вопросам, касающимся ситуации в энергетике и инфраструктуре.

"Готовимся к следующему году – и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает", – добавил он.

Ситуация в энергосистеме Украины сейчас сложная, но в случае, если новых обстрелов не будет, украинцы могут рассчитывать на бесперебойное электроснабжение в предстоящие праздничные дни, говорил 26 декабря министр энергетики Герман Галущенко.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба. 

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Рождество, энергетика, электричество, электроэнергия, электроснабжение, Владимир Зеленский, инфраструктура, энергосистема, Сочельник
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