В понедельник вечером без электричества были 9 млн украинцев – Зеленский

Зеленский: Конечно, дефициты сохраняются. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается Фото: president.gov.ua

Зеленский поблагодарил работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад "за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии".

"Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. На этот вечер в разных регионах Украины около 9 млн человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается", – добавил он и поблагодарил за этот результат.

Также Зеленский сообщил, что провел совещание по вопросам, касающимся ситуации в энергетике и инфраструктуре.

"Готовимся к следующему году – и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает", – добавил он.

Ситуация в энергосистеме Украины сейчас сложная, но в случае, если новых обстрелов не будет, украинцы могут рассчитывать на бесперебойное электроснабжение в предстоящие праздничные дни, говорил 26 декабря министр энергетики Герман Галущенко.