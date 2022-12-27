В понедельник вечером без электричества были 9 млн украинцев – Зеленский

Зеленский поблагодарил работников энергетических предприятий, всех ремонтных бригад "за то, что в эту субботу и воскресенье – в Сочельник и Рождество – удалось дать людям больше энергии".
"Конечно, дефициты сохраняются. Отключения продолжаются. На этот вечер в разных регионах Украины около 9 млн человек отключены. Но количество и продолжительность отключений все же постепенно уменьшается", – добавил он и поблагодарил за этот результат.
Также Зеленский сообщил, что провел совещание по вопросам, касающимся ситуации в энергетике и инфраструктуре.
"Готовимся к следующему году – и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны быть устранены. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает", – добавил он.
Ситуация в энергосистеме Украины сейчас сложная, но в случае, если новых обстрелов не будет, украинцы могут рассчитывать на бесперебойное электроснабжение в предстоящие праздничные дни, говорил 26 декабря министр энергетики Герман Галущенко.
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба.
После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.