ЕБРР выделит €150 млн на финансовую стабилизацию "зеленой" энергетики Украины – СМИ

"Согласно постановлению НКРЭКУ, которое было утверждено 23 декабря, предусматривается подписание кредитного договора с ЕБРР на сумму €300 млн. В частности, €150 млн должны быть направлены на восстановление и поддержку системы электропередачи Украины. Остальные €150 млн направятся на нужды "Укрэнерго" в оборотном капитале для финансирования критически важных операционных расходов, связанных с генерацией электроэнергии по ВИЭ и выплатой компенсации за ограничение генерации по ВИЭ", – сказано в сообщении агентства, которое ознакомилось с документом.
По информации ГП "Гарантированный покупатель", задолженность НЭК "Укрэнерго" за услугу по увеличению доли "зеленого" поколения в энергосистеме достигает 12 млрд грн.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации. Об этом писало 15 июня агентство "Интерфакс-Украина". С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.
Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд.