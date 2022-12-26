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ЕБРР выделит €150 млн на финансовую стабилизацию "зеленой" энергетики Украины – СМИ

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Запланировано подписание кредитного договора с ЕБРР на общую сумму &euro;300 млн
Запланировано подписание кредитного договора с ЕБРР на общую сумму €300 млн
Фото: ebrd.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила подписание договора между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и НЭК "Укрэнерго", об этом 23 декабря сообщила пресс-служба НКРЭКУ. По информации "РБК-Украина", договор обеспечит выплату компанией задолженности перед предприятиями возобновляемой энергетики (ВИЭ) на сумму €150 млн.

"Согласно постановлению НКРЭКУ, которое было утверждено 23 декабря, предусматривается подписание кредитного договора с ЕБРР на сумму €300 млн. В частности, €150 млн должны быть направлены на восстановление и поддержку системы электропередачи Украины. Остальные €150 млн направятся на нужды "Укрэнерго" в оборотном капитале для финансирования критически важных операционных расходов, связанных с генерацией электроэнергии по ВИЭ и выплатой компенсации за ограничение генерации по ВИЭ", – сказано в сообщении агентства, которое ознакомилось с документом. 

По информации ГП "Гарантированный покупатель", задолженность НЭК "Укрэнерго" за услугу по увеличению доли "зеленого" поколения в энергосистеме достигает 12 млрд грн.

Контекст:

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветряной генерации. Об этом писало 15 июня агентство "Интерфакс-Украина"С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения светаОбстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в $130 млрд.

Теги: энергетика, Укрэнерго, ЕБРР, электроэнергия, НКРЭКУ, кредиты, выплаты, финансирование, расходы, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, энергосистема, компенсация, восстановление
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