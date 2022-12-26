ЕБРР выделит €150 млн на финансовую стабилизацию "зеленой" энергетики Украины – СМИ

"Согласно постановлению НКРЭКУ, которое было утверждено 23 декабря, предусматривается подписание кредитного договора с ЕБРР на сумму €300 млн. В частности, €150 млн должны быть направлены на восстановление и поддержку системы электропередачи Украины. Остальные €150 млн направятся на нужды "Укрэнерго" в оборотном капитале для финансирования критически важных операционных расходов, связанных с генерацией электроэнергии по ВИЭ и выплатой компенсации за ограничение генерации по ВИЭ", – сказано в сообщении агентства, которое ознакомилось с документом.

По информации ГП "Гарантированный покупатель", задолженность НЭК "Укрэнерго" за услугу по увеличению доли "зеленого" поколения в энергосистеме достигает 12 млрд грн.