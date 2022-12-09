Еврокомиссия и ЕБРР выделили €1 млрд для развития "коридоров солидарности" из Украины

"Мы сделали все возможное с имеющимися у нас ресурсами. Чтобы идти дальше — а мы должны идти дальше — нужны дополнительные инвестиции: в железнодорожный подвижной состав, сканеры и перегрузочное оборудование, модернизацию инфраструктуры. Вместе комиссия, ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк объявили о пакете финансирования в размере €1 млрд специально для "коридоров солидарности", – отметила она.

Еврокомиссар напомнила, что "коридоры солидарности" работают уже семь месяцев. За это время с их помощью было перевезено более 17 млн тонн зерна, а также многие другие товары – от гуманитарной помощи и горючего до пищи для животных и удобрений.

Валеан отметила, что в создании "коридоров солидарности" принимали участие все страны ЕС, но некоторые из них в силу географического положения внесли наибольший вклад. Еврокомиссар выразила благодарность Польше, Словакии и Румынии за напряженную работу и весомый вклад в этот проект.

По ее словам, Дунайский путь и румынский порт Констанца приняли на себя главную нагрузку – именно на них пришлось почти 50% всего экспорта украинского зерна, доставляемого "коридорами солидарности". В то же время вторым самым большим и напряженным маршрутом является сухопутный коридор через Польшу.