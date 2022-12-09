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Еврокомиссия и ЕБРР выделили €1 млрд для развития "коридоров солидарности" из Украины

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Выделенные средства пойдут на железнодорожный подвижной состав, сканеры и перегрузочное оборудование, модернизацию инфраструктуры
Выделенные средства пойдут на железнодорожный подвижной состав, сканеры и перегрузочное оборудование, модернизацию инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) согласовали финансовый пакет в объеме €1 млрд для развития "коридоров солидарности", созданных для доставки украинского экспорта на европейский и мировой рынки. Такое решение 8 декабря в Брюсселе объявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, ее цитирует пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы сделали все возможное с имеющимися у нас ресурсами. Чтобы идти дальше — а мы должны идти дальше — нужны дополнительные инвестиции: в железнодорожный подвижной состав, сканеры и перегрузочное оборудование, модернизацию инфраструктуры. Вместе комиссия, ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк объявили о пакете финансирования в размере €1 млрд специально для "коридоров солидарности", – отметила она.

Еврокомиссар напомнила, что "коридоры солидарности" работают уже семь месяцев. За это время с их помощью было перевезено более 17 млн тонн зерна, а также многие другие товары – от гуманитарной помощи и горючего до пищи для животных и удобрений. 

Валеан отметила, что в создании "коридоров солидарности" принимали участие все страны ЕС, но некоторые из них в силу географического положения внесли наибольший вклад. Еврокомиссар выразила благодарность Польше, Словакии и Румынии за напряженную работу и весомый вклад в этот проект.

По ее словам, Дунайский путь и румынский порт Констанца приняли на себя главную нагрузку – именно на них пришлось почти 50% всего экспорта украинского зерна, доставляемого "коридорами солидарности". В то же время вторым самым большим и напряженным маршрутом является сухопутный коридор через Польшу. 

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Также для решения проблемы с транспортировкой зерна ЕС положил начало так называемым "коридорам солидарности" на границах с Украиной с использованием автомобильного, железнодорожного транспорта, а также внутренних водных артерий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Еврокомиссия, Всемирный банк, ЕБРР, экспорт, ЕИБ, Европа, Адина Валеан, зерно
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