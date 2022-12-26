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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В пяти областях и Киеве введены аварийные отключения света – "Укрэнерго"

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Ремонтники продолжают чинить объекты генерации и электросети, поврежденные российскими атаками
Ремонтники продолжают чинить объекты генерации и электросети, поврежденные российскими атаками
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Дефицит мощности в энергосистеме по состоянию на утро 26 декабря остается существенным. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании отметили, что из-за ограничений в системе передачи электроэнергии вследствие значительных повреждений магистральных сетей российскими обстрелами для всех областей назначены лимиты потребления.

"На данный момент из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и Киеве", – говорится в сообщении.  

На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы. 

"Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирования ряда ключевых объектов требует значительного времени", – отметили в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0RJRsBMyKWAjQb7j4SWAx89bxdtfDsd7N2oG4Kv8NuRhrjZ6wcReLH6hgGUu8TisSl

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба. 

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, энергетика, Укрэнерго, электричество, Киевская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Львовская область, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема
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