В пяти областях и Киеве введены аварийные отключения света – "Укрэнерго"

В компании отметили, что из-за ограничений в системе передачи электроэнергии вследствие значительных повреждений магистральных сетей российскими обстрелами для всех областей назначены лимиты потребления.
"На данный момент из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и Киеве", – говорится в сообщении.
На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы.
"Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирования ряда ключевых объектов требует значительного времени", – отметили в компании.
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба.
После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.