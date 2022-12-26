В пяти областях и Киеве введены аварийные отключения света – "Укрэнерго"

В компании отметили, что из-за ограничений в системе передачи электроэнергии вследствие значительных повреждений магистральных сетей российскими обстрелами для всех областей назначены лимиты потребления.

"На данный момент из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и Киеве", – говорится в сообщении.

На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы.

"Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирования ряда ключевых объектов требует значительного времени", – отметили в компании.