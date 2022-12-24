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Как встретить Новый Год 2023, если не будет электричества

Важно осознать сам факт праздника от отсутствия света не отменяется, а потому лучше встретить Новый год в хорошем настроении
Важно осознать – сам факт праздника от отсутствия света не отменяется, а потому лучше встретить Новый год в хорошем настроении
Фото: depositphotos.com

Украинцам, вероятно, придется встречать Новый, 2023 год, в условиях войны. Энергосистема страны сильно пострадала от ударов российского агрессора, в связи с чем во всех регионах происходят плановые и аварийные отключения света. Издание "ГОРДОН" дает советы, как подготовиться к празднику в таких условиях.

В первую очередь, важен психологический настрой. Лучше подготовить себя заранее к тому, что света накануне полночи и в момент наступления Нового года может не быть. Важно осознать – сам факт праздника от этого не отменяется. Время идет вперед, и Новый год наступит даже при отсутствии света. Поэтому лучше встретить его в хорошем настроении, не зацикливаясь на том, что приходится терпеть лишения.

В этом году о праздничном столе нужно позаботиться заранее и продумать все нюансы. Не стоит откладывать на последний момент, например, запекание мяса или приготовление гарнира в электроплите. Можно приготовить их за несколько часов до начала празднования. Если оставить блюда в закрытой духовке, они достаточно долго сохранят температуру.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Меню лучше составлять с учетом регулярных отключений света. И от некоторых блюд, как, например, холодец, отказаться вовсе. Если электричества не будет длительное время, есть риск, что он не застынет.

Для охлаждения напитков достаточно выставить их на балкон.

В случае, если электричество в вашем регионе доступно на совсем короткое время, а вы пользуетесь только электроплитой, стоит отдать предпочтение покупке готовой еды. Если же вы непременно хотите подать к столу горячие блюда, можно приобрести портативную газовую плиту и баллоны к ней.

Обязательно нужно иметь в доме запасы питьевой и технической воды. Чтобы не праздновать Новый год в кромешной темноте, стоит заранее приобрести свечи, зарядить лед-ламы, телефоны и пауэрбанки.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

При выборе новогоднего декора для дома лучше отказаться от легковоспламеняющихся композиций, если вы планируете использовать свечи для освещения. Не стоит ставить горящие свечи на праздничный стол – это может быть потенциально опасно, особенно в полумраке. Лучше выбрать для освещения стола светильники на аккумуляторах или батарейках, или же лед-свечи.

Позаботьтесь заранее о том, чтобы вам и вашим гостям было тепло: достаньте пледы, наполните термосы чаем, кофе или глинтвейном.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: Украина, Новый год, электричество, праздники, украинцы, покупки, энергосистема, свечи, покупка
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