У киевлян будет свет 25 декабря – Yasno

"Вы должны быть сегодня с электричеством! Может быть, не все время, но достаточно для этой сумасшедшей временной линии", – написал он.

Коваленко поздравил всех с наступлением Рождества.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

В ночь на 19 декабря оккупанты несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По данным Киевской городской военной администрации, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов. Всего ночью 19 декабря украинские военные сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

В столице разрушены 60% трансформаторов, информировал Коваленко 21 декабря.

На утро 24 декабря в энергосистеме Украины был существенный дефицит мощности, сообщала компания "Укрэнерго". По ее данным, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, а также на юге и востоке страны.