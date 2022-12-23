Ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной, в городе прекратили работу наземного электротранспорта – Кличко

Вместо трамваев и троллейбусов на маршруты в Киеве выпустили дополнительные автобусы Фото: depositphotos.com

В первую очередь электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения, роддомы, военные госпитали, отметил Кличко.

По его словам, водоснабжение в столице происходит в штатном режиме, стабилизировали и теплоснабжение.

"За исключением случаев, где работа котельных зависит от электроэнергии. И мы работаем над тем, чтобы привлечь генераторы, чтобы запитать максимальное количество котельных", – добавил Кличко.

В то же время, сообщил мэр, из-за дефицита электроэнергии в Киеве власти решили прекратить работу наземного электротранспорта – трамваев и троллейбусов.

По его словам, на маршрутах наземного электротранспорта в столице теперь курсируют автобусы.

"Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, мы выпустили 222 автобуса. Это дополнительные 38 автобусных маршрутов взамен троллейбусов. И 17 – на замену трамваев", – написал Кличко.

По его словам, всего на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. "Это весь подвижной состав автобусов, которые есть в наших автопарках", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что перевозки в городе также обеспечивают и частные перевозчики – на 98 маршрутах работают в общей сложности 846 автобусов.

"Метро в Киеве работает. Открыто 50 станций из 52. Две станции – "Гидропарк" и "Днепр" – временно закрыты", – отметил Кличко.

По данным Минэнерго, ситуация с электричеством в Киеве и Киевской области после российских атак 19 декабря самая сложная во всей стране. На этой неделе она постепенно улучшается.