Министр энергетики рассказал, могут ли украинцы рассчитывать, что на праздники свет будет постоянно

Галущенко: Россияне привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести вред нашей энергосистеме Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Ситуация в энергосистеме Украины сейчас сложная, время, когда нет обстрелов, украинские энергетики используют, чтобы снизить дефицит мощности, увеличив производство электроэнергии, рассказал он.

"И это происходит. Если сравнить состав генерации, который есть сейчас, и тот, который был вчера, – он увеличивается. Я не буду называть, за счет каких именно объектов, но это происходит", – добавил Галущенко.

Также энергетики работают над увеличением возможности передачи электроэнергии, это тоже, по словам министра, происходит каждый день.

Ведущие спросили, будет ли электричество на Новый год.

"Есть такое ощущение, что на самом деле они [россияне] не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести вред нашей энергосистеме. Но ситуация заключается в том, что трудно что-либо планировать", – ответил он.

По словам Галущенко, конкретные прогнозы делать сложно, так как неизвестен потенциальный ущерб возможного обстрела.

"Но мы очень надеемся на работу наших Вооруженных сил. И если вы посмотрите последние обстрелы, то процент сбития и защиты объектов энергетической инфраструктуры достаточно высокий, что дает нам веру в то, что если даже будут попадания, то мы будем быстро их восстанавливать", – добавил он.

Ведущая уточнила: "Если не будет обстрелов, можем ли мы рассчитывать, что энергетики сделают все возможное, чтобы свет был, например, как на Рождество, несколько дней бесперебойно – в ближайшие праздники?"

"Однозначно. На это можно рассчитывать. И вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. И результаты этой работы можно увидеть в каждый конкретный час", – ответил Галущенко.