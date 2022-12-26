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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" опровергло фейк об отмене аварийных отключений

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От аварийных отключений света пока невозможно отказаться, говорят энергетики
От аварийных отключений света пока невозможно отказаться, говорят энергетики
Фото: EPA

В "Укрэнерго" сообщили 26 декабря, что в соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу компании. Предупреждение опубликовано в Telegram.

"Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения атак на энергосистему Украины, предупредили в компании.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света, они могут доходить до нескольких суток. 

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Всего, по данным премьер-министра на конец декабря, было девять волн массированных ракетных ударов "и десятки атак поменьше". Фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, отключение света, российская агрессия, война России против Украины
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