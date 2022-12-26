"Укрэнерго" опровергло фейк об отмене аварийных отключений

"Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения атак на энергосистему Украины, предупредили в компании.