Украинские банки создали совместную систему отделений на случай блэкаута

1 тыс. отделений банков по всей стране дополнительно оснащены для работы на случай блэкаута Фото: depositphotos.com

Эти отделения обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал, отметили в Нацбанке.

"Банки защищают финансовый фронт, и их задача – обеспечить непрерывность предоставления банковских услуг. Совместная банковская сеть – это уникальный проект и пример консолидации и партнерства банков Украины. Ведь они согласились выбрать не конкуренцию, а ежедневную координацию и обмен опытом, чтобы мы вместе эффективно противостояли вызовам войны", – подчеркнул глава Национального банка Андрей Пышный.

POWER BANKING объединила все 14 системно важных банков страны. Дополнительно оснащены для работы во время блэкаута уже более 1 тыс. отделений во всех регионах, сообщили в НБУ.

В условиях блэкаута в отделениях сети POWER BANKING для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, а именно:

получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);

консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, как отметила пресс-служба регулятора, в отделениях сети введен банкоматный национальный роуминг. Его цель – предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных средств, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса, объяснили в НБУ.

Карта отделений сети POWER BANKING будет регулярно обновляться на отдельной веб-странице Национального банка – power.bank.gov.ua.