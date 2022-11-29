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В Киеве из-за блэкаута вдвое возросло количество ДТП с пострадавшими

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В Киеве вдвое участились аварии с участием пешеходов
В Киеве вдвое участились аварии с участием пешеходов
Фото: depositphotos.com

С 10 октября, когда в Украине начались отключения света, количество ДТП с пострадавшими в столице увеличилось на 55% по сравнению с таким же периодом до отключений. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил пресс-офицер управления Патрульной полиции столицы Андрей Молокоедов.

По его словам, после 10 ноября, когда начался частичный блэкаут, на дороге увеличили количество регулировщиков на критических перекрестках. Всего в столице 700 перекрестков, 55 из которых определены как критические и они находятся на контроле у патрульной полиции.

"Если брать период до отключения света и после него, то примерно на 55% увеличилось количество аварий с пострадавшими. Вдвое участились аварии именно с участием пешеходов. Также в шесть раз возросла смертность людей в этих авариях", – отметил Молокоедов.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября. Из-за этого по всей Украине введены плановые и экстренные отключения электричества.

Последний массовый обстрел энергетики произошел 23 ноября. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы со связью, электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и в 10.00 составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине

До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Украина, ДТП, полиция, авария, смертность, пострадавшие
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