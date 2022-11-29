В Киеве из-за блэкаута вдвое возросло количество ДТП с пострадавшими

По его словам, после 10 ноября, когда начался частичный блэкаут, на дороге увеличили количество регулировщиков на критических перекрестках. Всего в столице 700 перекрестков, 55 из которых определены как критические и они находятся на контроле у патрульной полиции.

"Если брать период до отключения света и после него, то примерно на 55% увеличилось количество аварий с пострадавшими. Вдвое участились аварии именно с участием пешеходов. Также в шесть раз возросла смертность людей в этих авариях", – отметил Молокоедов.