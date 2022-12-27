Шмыгаль: В Украине уменьшается количество аварийных отключений электричества

"Уменьшается количество аварийных отключений. Такая возможность появилась благодаря героической работе наших энергетиков по восстановлению поврежденного оборудования, снижению потребления в выходные дни и отсутствию морозной погоды", – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть два блока тепловых электростанций.

"Идет процесс восстановления инфраструктуры, растет количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено потребление. Действует отработанный алгоритм приоритетности подключения потребителей. На первом месте – критическая инфраструктура, на втором – военно-промышленный комплекс, на третьем – важные производства, на четвертом – жилой фонд. Следим за тем, чтобы отключения были справедливыми и их нагрузка распределялась равномерно на всех потребителей", – сказал глава правительства.