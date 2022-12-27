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Шмыгаль: В Украине уменьшается количество аварийных отключений электричества

В Украине из-за российских обстрелов отключают электричество
В Украине из-за российских обстрелов отключают электричество
Фото: depositphotos.com

В Украине уменьшается количество аварийных отключений электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 27 декабря, его речь опубликовала пресс-служба правительства.

"Уменьшается количество аварийных отключений. Такая возможность появилась благодаря героической работе наших энергетиков по восстановлению поврежденного оборудования, снижению потребления в выходные дни и отсутствию морозной погоды", – заявил Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть два блока тепловых электростанций.

"Идет процесс восстановления инфраструктуры, растет количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено потребление. Действует отработанный алгоритм приоритетности подключения потребителей. На первом месте – критическая инфраструктура, на втором – военно-промышленный комплекс, на третьем – важные производства, на четвертом – жилой фонд. Следим за тем, чтобы отключения были справедливыми и их нагрузка распределялась равномерно на всех потребителей", – сказал глава правительства.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба. 

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, серьезно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, электричество, электроэнергия, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Кабмин
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