Шмыгаль: В Украине уменьшается количество аварийных отключений электричества

"Уменьшается количество аварийных отключений. Такая возможность появилась благодаря героической работе наших энергетиков по восстановлению поврежденного оборудования, снижению потребления в выходные дни и отсутствию морозной погоды", – заявил Шмыгаль.
Он отметил, что сегодня после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть два блока тепловых электростанций.
"Идет процесс восстановления инфраструктуры, растет количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено потребление. Действует отработанный алгоритм приоритетности подключения потребителей. На первом месте – критическая инфраструктура, на втором – военно-промышленный комплекс, на третьем – важные производства, на четвертом – жилой фонд. Следим за тем, чтобы отключения были справедливыми и их нагрузка распределялась равномерно на всех потребителей", – сказал глава правительства.
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба.
После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, серьезно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.