Энергетики ДТЭК Ахметова за сутки вернули свет более чем 2 тыс. семей в Донецкой области

Без света сейчас 99 населенных пунктов области, где у специалистов энергокомпании нет доступа к проведению работ Фото: dtek-dem.com.ua

"За 26 декабря, несмотря на обстрелы, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" смогли выполнить ряд ремонтов и вернуть электричество в дома 2074 семей в Донецкой области", – сообщили в ДТЭК.

Отмечают также, что без света сейчас 99 населенных пунктов области, где у специалистов энергокомпании нет доступа к проведению работ.