Энергетики ДТЭК Ахметова за сутки вернули свет более чем 2 тыс. семей в Донецкой области

"За 26 декабря, несмотря на обстрелы, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" смогли выполнить ряд ремонтов и вернуть электричество в дома 2074 семей в Донецкой области", – сообщили в ДТЭК.
Отмечают также, что без света сейчас 99 населенных пунктов области, где у специалистов энергокомпании нет доступа к проведению работ.
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба.
После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.