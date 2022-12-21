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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет еще для 4 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

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Пока без света остаются 96 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Пока без света остаются 96 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Фото: dtek-dem.com.ua

За 20 декабря энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова восстановили электросети в трех населенных пунктах Днепропетровской и Донецкой областей. Свет вернули в дома еще 4 тысяч семей. Об этом говорится в сообщении компании.

"В течение суток 20 декабря аварийно-ремонтные бригады "ДТЭК Донецкие электросети" вернули электроснабжение жителям двух населенных пунктов. 2377 семей снова получили возможность пользоваться электричеством", – сообщили в компании.

Также свет вернули еще для 1,5 тысячи семей в Днепропетровской области. Работы провели в одном населенном пункте, подвергшемся обстрелам.

Пока без света остаются 96 населенных пункта Донбасса, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обещают вернуть свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого было еще несколько крупных атак, повредивших украинские энергообъекты. Ситуация с энергоснабжением в центре Украины и Киеве заметно ухудшилась.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Донецкая область, энергетика, электричество, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, ракеты, энергосистема, российские оккупанты
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