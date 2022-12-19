Шахтеры ДТЭК Ахметова передали ВСУ более 300 полевых печей

На днях шахтеры ДТЭК передали партию печей по заказу военных медиков из Черниговской области. Они будут в том числе использоваться военными медиками в полевых условиях.
Коллективы угледобывающих предприятий "ДТЭК Энерго" изготовили и передали военным более 250 полевых печей. Еще 50 изготовили и передали ремонтные предприятия компании.
Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование.
Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.
С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.