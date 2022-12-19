ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шахтеры ДТЭК Ахметова передали ВСУ более 300 полевых печей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шахтеры ДТЭК передали партию печей по заказу военных медиков из Черниговской области
Шахтеры ДТЭК передали партию печей по заказу военных медиков из Черниговской области
Фото: obozrevatel.com

Шахтеры угледобывающих предприятий компании "ДТЭК Энерго" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" передали для нужд ВСУ уже более 300 полевых печей, пишет со ссылкой на сообщение компании "Обозреватель".

На днях шахтеры ДТЭК передали партию печей по заказу военных медиков из Черниговской области. Они будут в том числе использоваться военными медиками в полевых условиях.

Коллективы угледобывающих предприятий "ДТЭК Энерго" изготовили и передали военным более 250 полевых печей. Еще 50 изготовили и передали ремонтные предприятия компании.

Контекст:

Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование.

Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.

Теги: шахтеры, ДТЭК, Метинвест, помощь, сталь, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Grosu после расставания с бойфрендом из РФ переехала в США
Grosu после расставания с бойфрендом из РФ переехала в США
"После нашего разговора у меня появилось абсолютное понимание, что мы победим". Джамала рассказала подробности встречи с Байденом
"После нашего разговора у меня появилось абсолютное понимание, что мы победим". Джамала рассказала подробности встречи с Байденом
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото
Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото
Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину (96005)
2
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото (31286)
3
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (30171)
4
35-летняя Никитюк снялась в военной форме (25606)
5
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (21793)
6
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (13211)
7
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото (12650)
8
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (11645)
 
 
 
 