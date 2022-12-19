Шахтеры ДТЭК Ахметова передали ВСУ более 300 полевых печей

На днях шахтеры ДТЭК передали партию печей по заказу военных медиков из Черниговской области. Они будут в том числе использоваться военными медиками в полевых условиях.

Коллективы угледобывающих предприятий "ДТЭК Энерго" изготовили и передали военным более 250 полевых печей. Еще 50 изготовили и передали ремонтные предприятия компании.