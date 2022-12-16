"Метинвест" передал разведчикам партию техники на 7 млн грн

"Мы в очередной раз передаем помощь нашим разведчикам и будем это делать до полной победы Украины. Пытаемся как можно скорее реагировать на запросы военных, так как во время войны каждая минута может стоить жизни. Если возникает потребность в металле, который имеется в наличии на предприятиях "Метинвеста", армия получает его максимально оперативно. Но бывают запросы, на выполнение которых нужно больше времени, например, доставить дефицитную в Украине технику", – заявил руководитель проектного офиса гендиректора "Метинвеста" Александр Водовоз.

Среди переданного военным оборудования – дроны Mavic 2, Mavic 3 и Autel.

"Благодарим "Метинвест" за системную помощь и сотрудничество. Сегодня внесен очередной вклад в предстоящую общую победу над оккупантами. Уже в ближайшее время оборудование и техника будут на передовой", – отметил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.