"Метинвест" передал разведчикам партию техники на 7 млн грн

"Мы в очередной раз передаем помощь нашим разведчикам и будем это делать до полной победы Украины. Пытаемся как можно скорее реагировать на запросы военных, так как во время войны каждая минута может стоить жизни. Если возникает потребность в металле, который имеется в наличии на предприятиях "Метинвеста", армия получает его максимально оперативно. Но бывают запросы, на выполнение которых нужно больше времени, например, доставить дефицитную в Украине технику", – заявил руководитель проектного офиса гендиректора "Метинвеста" Александр Водовоз.
Среди переданного военным оборудования – дроны Mavic 2, Mavic 3 и Autel.
"Благодарим "Метинвест" за системную помощь и сотрудничество. Сегодня внесен очередной вклад в предстоящую общую победу над оккупантами. Уже в ближайшее время оборудование и техника будут на передовой", – отметил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину группа "Метинвест" Рината Ахметова оказала поддержку армии и военным более чем на 1,4 млрд грн и стала одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине, отметили в пресс-службе "Метинвеста". Всего с начала вторжения РФ компании Ахметова предоставили военным и мирным жителям помощи на 4,1 млрд грн.
По подсчетам компании, "Метинвест" уже передал на передовую более 150 тыс. пластин для бронежилетов, 53 мобильных укрытия, а также начал изготавливать специальные бронированные щиты для защиты пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и осколками.