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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал разведчикам партию техники на 7 млн грн

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"Метинвест" передал разведчикам дроны и другое оборудование
"Метинвест" передал разведчикам дроны и другое оборудование
Фото: metinvest.media

Главное управление разведки Минобороны Украины получило от компании "Метинвест" очередную партию помощи общей стоимостью 7 млн грн. Как сообщает пресс-служба "Метинвеста", в партию, переданную в рамках инициативы "Стальной фронт", вошли 20 генераторов, 50 дронов, 10 тепловизоров, а также пикап.

"Мы в очередной раз передаем помощь нашим разведчикам и будем это делать до полной победы Украины. Пытаемся как можно скорее реагировать на запросы военных, так как во время войны каждая минута может стоить жизни. Если возникает потребность в металле, который имеется в наличии на предприятиях "Метинвеста", армия получает его максимально оперативно. Но бывают запросы, на выполнение которых нужно больше времени, например, доставить дефицитную в Украине технику", – заявил руководитель проектного офиса гендиректора "Метинвеста" Александр Водовоз.

Среди переданного военным оборудования – дроны Mavic 2, Mavic 3 и Autel.

"Благодарим "Метинвест" за системную помощь и сотрудничество. Сегодня внесен очередной вклад в предстоящую общую победу над оккупантами. Уже в ближайшее время оборудование и техника будут на передовой", – отметил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.

Контекст:

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину группа "Метинвест" Рината Ахметова оказала поддержку армии и военным более чем на 1,4 млрд грн и стала одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине, отметили в пресс-службе "Метинвеста". Всего с начала вторжения РФ компании Ахметова предоставили военным и мирным жителям помощи на 4,1 млрд грн.

По подсчетам компании, "Метинвест" уже передал на передовую более 150 тыс. пластин для бронежилетов, 53 мобильных укрытия, а также начал изготавливать специальные бронированные щиты для защиты пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и осколками.

Теги: Ринат Ахметов, Метинвест, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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