В Запорожье россияне ударили по Днепровской ГЭС – нардеп

Он опубликовал скрин видео, опубликованного в соцсетях, на котором заснято вероятное попадание ракеты в ГЭС.
"Видео не мое, оно уже заполонило сеть. Сегодня где-то ближе к югу прилеты ракет в объект энергетики. Это ответ тем, кто сейчас хает энергетиков, где электричество. Радуйтесь, что это не ваши дома, хлопайте, благодарите ПВО и проклинайте рашистов", – написал он.
Официально о попадании по Днепровской ГЭС власти пока не сообщали.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света.