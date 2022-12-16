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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье россияне ударили по Днепровской ГЭС – нардеп

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Официально о попадании по Днепровской ГЭС власти пока не сообщали
Официально о попадании по Днепровской ГЭС власти пока не сообщали
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты в ходе ракетной атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру 16 декабря, вероятно, нанесли удар по Днепровской ГЭС в Запорожье. Об этом написал нардеп Алексей Федиенко в Telegram.

Он опубликовал скрин видео, опубликованного в соцсетях, на котором заснято вероятное попадание ракеты в ГЭС.

"Видео не мое, оно уже заполонило сеть. Сегодня где-то ближе к югу прилеты ракет в объект энергетики. Это ответ тем, кто сейчас хает энергетиков, где электричество. Радуйтесь, что это не ваши дома, хлопайте, благодарите ПВО и проклинайте рашистов", – написал он.

Официально о попадании по Днепровской ГЭС власти пока не сообщали.

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Запорожье, ГЭС, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты, россияне
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