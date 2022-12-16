В Запорожье россияне ударили по Днепровской ГЭС – нардеп

Официально о попадании по Днепровской ГЭС власти пока не сообщали Фото: depositphotos.com

Он опубликовал скрин видео, опубликованного в соцсетях, на котором заснято вероятное попадание ракеты в ГЭС.

"Видео не мое, оно уже заполонило сеть. Сегодня где-то ближе к югу прилеты ракет в объект энергетики. Это ответ тем, кто сейчас хает энергетиков, где электричество. Радуйтесь, что это не ваши дома, хлопайте, благодарите ПВО и проклинайте рашистов", – написал он.

Официально о попадании по Днепровской ГЭС власти пока не сообщали.