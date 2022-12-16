СЕО "Метинвест": Россия украла более 230 тысяч тонн нашей металлопродукции, и мы заставим ее за это отвечать

Рыженков подчеркнул: случаи воровства Россией различных украинских товаров были зафиксированы еще в 2014 году, во время оккупации Донбасса Фото: metinvestholding.com

"Мы подготовили к отправке более 230 тысяч тонн металлопродукции [в Мариуполе], и ее украли россияне. Конечно, мы отслеживаем и документируем все эти случаи. Это часть нашего судебного дела против Российской Федерации после того, как мы подали иск в Европейский суд по правам человека в связи с оккупацией и разрушением наших заводов и кражей продукции. Мы будем судиться с ними до последней копейки за ущерб, нанесенный ими компании", – подчеркнул Рыженков.

Он добавил, что сейчас невозможно исключать вероятность того, что Европа покупает сталь, похищенную из Мариуполя, так как россияне продают ее по поддельным документам.

"Мы не можем полностью исключить такую вероятность. Каждое стальное изделие имеет сертификат, где указано, откуда оно происходит, но у людей могут быть поддельные документы. Так что это [покупка ворованного металла] возможно", – сказал он.

Рыженков подчеркнул: случаи воровства Россией различных украинских товаров были зафиксированы еще в 2014 году, во время оккупации Донбасса.

"Россия ворует промышленные товары из Украины не в первый раз. Это уже было в 2014, 2015 и 2016 годах. Они воровали с других наших заводов в Донбассе, например", – уточнил он.

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