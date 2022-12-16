СЕО "Метинвест": Россия украла более 230 тысяч тонн нашей металлопродукции, и мы заставим ее за это отвечать

"Мы подготовили к отправке более 230 тысяч тонн металлопродукции [в Мариуполе], и ее украли россияне. Конечно, мы отслеживаем и документируем все эти случаи. Это часть нашего судебного дела против Российской Федерации после того, как мы подали иск в Европейский суд по правам человека в связи с оккупацией и разрушением наших заводов и кражей продукции. Мы будем судиться с ними до последней копейки за ущерб, нанесенный ими компании", – подчеркнул Рыженков.
Он добавил, что сейчас невозможно исключать вероятность того, что Европа покупает сталь, похищенную из Мариуполя, так как россияне продают ее по поддельным документам.
"Мы не можем полностью исключить такую вероятность. Каждое стальное изделие имеет сертификат, где указано, откуда оно происходит, но у людей могут быть поддельные документы. Так что это [покупка ворованного металла] возможно", – сказал он.
Рыженков подчеркнул: случаи воровства Россией различных украинских товаров были зафиксированы еще в 2014 году, во время оккупации Донбасса.
"Россия ворует промышленные товары из Украины не в первый раз. Это уже было в 2014, 2015 и 2016 годах. Они воровали с других наших заводов в Донбассе, например", – уточнил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.
31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.
Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК им. Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.
Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.