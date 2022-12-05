"Азовсталь" просит Офис президента наложить санкции на грабителей украинского металла

В "Азовстали" подчеркнули, что из-за грабежа украинские предприятия остались без имущества, а бюджет – без наполнения Фото: hvylya.net

"Азовсталь" призывает ввести санкции против российской компании "Управляющая компания "Река-море", зарегистрированной в Ростове-на-Дону, ее руководителя Геннадия Арустамова, а также против компании "Крамбол плюс" и ее основателей и участников – Алексея Забурунного, Ольги Забурунной и Игоря Забурунного. Именно эта компания занималась перешвартовкой кораблей и выгрузкой из них продукции "Азовстали", которая должна быть доставлена европейским клиентам, отметили в пресс-службе.

Среди санкций, которые предлагает "Азовсталь", – блокирование активов, прекращение торговых операций, взыскание в доход государства принадлежащих им активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и другие меры.

Именно эти лица, указывается в письме, незаконно захватывали и перепродавали имущество украинских предприятий на временно оккупированной территории, чем создали угрозу для национальных экономических интересов, отмечают в "Азовстали". Так, судно под названием РМ-3, принадлежащее компании "Река-море", зашло в Мариупольский порт, загрузилось украинской металлопродукцией и направилось в Ростов.

В то же время компания "Крамбол плюс" занималась перешвартовкой судна Tzarevna и выгрузкой из него металлургической продукции, которая позже также была вывезена в РФ, сообщили в "Азовстали". Там подчеркнули: предприятие не передавало товар (право собственности на него) представителям террористических группировок или страны-агрессора. Соответственно, эта продукция была просто украдена, делают вывод в компании.

"Разрешение оккупационной администрации (под контролем РФ) по погрузке чужой продукции на судно, активное освещение этого события в российских СМИ и сообщение о наличии якобы "договора", по которому осуществляется вывоз продукции, свидетельствуют о содействии и/или допущении со стороны РФ похищения продукции украинских заводов и о грабеже имущества. Для защиты своих прав мы обратились в правоохранительные органы", – говорится в обращении.

В "Азовстали" отметили, что из-за грабежа украинские предприятия остались без имущества, а бюджет – без наполнения.

"Деятельность вышеуказанных лиц, а также РФ угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины, нарушает право собственности физических и юридических лиц и создает препятствия для устойчивого финансового развития", – сказано в письме.

Предприятие также подало иск в Европейский суд по правам человека против России с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности за ущерб имуществу и собственности компании.