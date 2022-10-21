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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Швеции украли 100 камер контроля скорости на дорогах. Такие же обнаружены на российских беспилотниках, сбитых в Украине – СМИ

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В российских разведывательных беспилотниках "Орлан" используются в том числе обычные "гражданские" комплектующие
В российских разведывательных беспилотниках "Орлан" используются в том числе обычные "гражданские" комплектующие
Фото: mil.ru

По данным Шведского транспортного управления, по всей стране за несколько последних месяцев в общей сложности было украдено около сотни камер, сообщает 20 октября Aftonbladet.

По информации Aftonbladet, только за последние 24 часа перед публикацией новости на трассе между городами Хофорс и Фалун были украдены как минимум три камеры контроля скорости, еще две были украдены в Хедемуре. Кражи в настоящее время расследуются полицией.

По словам представителей Шведского транспортного управления, в большинстве случаев шкафы камер вскрывали, а затем извлекали так называемую измерительную кассету. Это своего рода коробка, в которой находится камера, радар, вспышка и процессор. 

Похоже, воры охотятся именно за камерой, пишет издание: когда представители ведомства однажды нашли украденную коробку, выяснилось, что злоумышленники забрали оттуда только фотоаппарат.

Издание пишет, что в ранее опубликованном украинскими бойцами видео был показан сбитый в Украине российский беспилотник "Орлан-10" и проанализирована его конструкция. В нем среди прочего оказалась цифровая фотокамера Canon – подобная тем, которые используются на шведских дорогах в камерах автоматической фиксации нарушений ПДД. 

Ссылаясь на Минобороны Украины, Aftonbladet напоминает, что несмотря на относительно простую конструкцию (например, вместо бака для горючего  в "Орлане" используется обычная пластиковая бутылка), эти дроны успешно применяются оккупантами для разведки и определения местоположения позиций украинской обороны.

Шведская полиция безопасности (SÄPO) заявляет, что им известна информация о "связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками".

"Но у нас нет возможности вдаваться в подробности или говорить о нашей разведывательной работе", – заключил пресс-секретарь полиции безопасности Фредрик Хультгрен-Фриберг.

 Независимо от того, попадают ли эти камеры в дальнейшем в Россию или нет, для Шведской транспортной администрации это дорогое удовольствие. Замена каждой камеры контроля скорости, отмечает Aftonbladet, стоит около 250 тыс. шведских крон (около $22,2 тыс.).

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Беспилотники разных типов с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину активно применяются и ВСУ, и ВС РФ для разведки, корректировки и непосредственного нанесения ударов. Начиная с сентября оккупанты стали использовать иранские дроны-камикадзе для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. ВСУ с начала войны (с 24 февраля), по данным Генштаба на 20 октября, уничтожили 1311 беспилотников врага.

Теги: Россия, Украина, Швеция, полиция, кража, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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