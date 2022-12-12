ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал пограничникам Украины помощь на 10 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди предоставленных пограничникам дронов модели Mavic 3 и Mavic 2
Среди предоставленных пограничникам дронов – модели Mavic 3 и Mavic 2
Фото: metinvest.media

В рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова группа "Метинвест" передала представителям Государственной пограничной службы Украины большую партию помощи, об этом говорится в сообщении компании.

Общая стоимость тактического оборудования, техники и металлоконструкций – около 10 млн грн. Компания передала 40 дронов, 10 тепловизоров и три автомобиля. Кроме важного тактического оборудования и техники, пограничникам доставили 120 тонн металлоконструкций.

"Метинвест" помогает армии с первых дней вторжения РФ. Среди нуждающихся в особой поддержке – пограничники Украины, которые защищают рубежи. Именно они первыми дали отпор оккупантам еще в 2014 году. Поэтому когда мы узнали о первоочередных потребностях пограничников, сразу пришли на помощь. В частности, передали свою металлопродукцию, которая будет использоваться для устройства пунктов наблюдения и укрытий. Также среди важного груза – автомобили, дроны и тепловизоры для отслеживания врага. В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова мы будем помогать защитникам до того момента, пока не выгоним захватчиков с нашей земли", – рассказал руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Среди предоставленных пограничникам дронов – модели Mavic 3 и Mavic 2. Это одно из самых технологичных оборудований на рынке, и именно такие дроны "Метинвест" неоднократно передавал украинским разведчикам, отметили в пресс-службе.

"Мы очень благодарны "Метинвесту" за оказанную помощь, ведь получили именно то, что очень нужно нам на передовой. Хочу заверить, что вся предоставленная техника и оборудование попадут в руки пограничников и будут использованы для приближения победы Украины", – подчеркнул представитель Государственной пограничной службы Александр Себало.

https://www.facebook.com/metinvest/posts/pfbid0kHuzt15J62P5m1WdcAhnJXvMhc3CgjzzCcLWHz1xnN3hbqM39BCNzas5wqpeC978l

Контекст:

Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.

Теги: автомобили, Метинвест, пограничники, помощь, беспилотники, Фонд Рината Ахметова, ВСУ, тепловизор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Led Zeppelin обнародовала запись своего последнего концерта, который состоялся 15 лет назад в Лондоне. Видео
  Led Zeppelin обнародовала запись своего последнего концерта, который состоялся 15 лет назад в Лондоне. Видео
Букингемский дворец презентовал рождественскую открытку с изображением Чарльза III и его жены
Букингемский дворец презентовал рождественскую открытку с изображением Чарльза III и его жены
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
  Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом
"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (60245)
2
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (33639)
3
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (31710)
4
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (22623)
5
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео (19550)
6
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (18794)
7
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (18148)
8
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение (15985)
 
 
 
 