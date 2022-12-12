"Метинвест" передал пограничникам Украины помощь на 10 млн грн

Общая стоимость тактического оборудования, техники и металлоконструкций – около 10 млн грн. Компания передала 40 дронов, 10 тепловизоров и три автомобиля. Кроме важного тактического оборудования и техники, пограничникам доставили 120 тонн металлоконструкций.
"Метинвест" помогает армии с первых дней вторжения РФ. Среди нуждающихся в особой поддержке – пограничники Украины, которые защищают рубежи. Именно они первыми дали отпор оккупантам еще в 2014 году. Поэтому когда мы узнали о первоочередных потребностях пограничников, сразу пришли на помощь. В частности, передали свою металлопродукцию, которая будет использоваться для устройства пунктов наблюдения и укрытий. Также среди важного груза – автомобили, дроны и тепловизоры для отслеживания врага. В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова мы будем помогать защитникам до того момента, пока не выгоним захватчиков с нашей земли", – рассказал руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.
Среди предоставленных пограничникам дронов – модели Mavic 3 и Mavic 2. Это одно из самых технологичных оборудований на рынке, и именно такие дроны "Метинвест" неоднократно передавал украинским разведчикам, отметили в пресс-службе.
"Мы очень благодарны "Метинвесту" за оказанную помощь, ведь получили именно то, что очень нужно нам на передовой. Хочу заверить, что вся предоставленная техника и оборудование попадут в руки пограничников и будут использованы для приближения победы Украины", – подчеркнул представитель Государственной пограничной службы Александр Себало.
Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.
С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.