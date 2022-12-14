Все браслеты из последней стали "Азовстали" от "Метинвеста" и United24 распроданы

Общий тираж стальных символов несокрушимости составляет 100 000 штук, которые приобрели люди из 44 стран по всему миру Фото: metinvest.media

Общий тираж стальных символов несокрушимости составляет 100 000 штук, их купили люди из 44 стран по всему миру. Вся прибыль от продажи браслетов из последней партии пойдет на создание первого в истории Флота морских дронов для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Участие "Метинвеста" в проекте "Азовсталь. Символ несокрушимости" было частью милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, отметили в компании.

Первый тираж браслетов из 30 000 штук, вышедший в октябре, продали в течение трех дней: 40 338 907 грн было направлено на усиление Армии дронов. Второй тираж браслетов изготовили в ноябре из стальных букв "Верю в ВСУ", которые в течение месяца стояли у подножия крупнейшего флага Украины в Киеве. 70 000 браслетов были распроданы менее чем за месяц. Благодаря этому собрали более 94 000 000 грн, которые перечислят на первый в мире Флот морских дронов. Этой суммы достаточно, чтобы приобрести девять беспилотных лодок.