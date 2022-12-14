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Все браслеты из последней стали "Азовстали" от "Метинвеста" и United24 распроданы

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Общий тираж стальных символов несокрушимости составляет 100 000 штук, которые приобрели люди из 44 стран по всему миру
Общий тираж стальных символов несокрушимости составляет 100 000 штук, которые приобрели люди из 44 стран по всему миру
Фото: metinvest.media

Проект "Азовсталь. Символ несокрушимости", в рамках которого фандрайзинговая платформа президента Украины United24 и группа "Метинвест" создали две серии браслетов с использованием последней довоенной партии стали комбината "Азовсталь", завершается, все браслеты распроданы. Об этом сообщили 14 декабря в пресс-службе "Метинвеста".

Общий тираж стальных символов несокрушимости составляет 100 000 штук, их купили люди из 44 стран по всему миру. Вся прибыль от продажи браслетов из последней партии пойдет на создание первого в истории Флота морских дронов для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Участие "Метинвеста" в проекте "Азовсталь. Символ несокрушимости" было частью милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, отметили в компании.

Первый тираж браслетов из 30 000 штук, вышедший в октябре, продали в течение трех дней: 40 338 907 грн было направлено на усиление Армии дронов. Второй тираж браслетов изготовили в ноябре из стальных букв "Верю в ВСУ", которые в течение месяца стояли у подножия крупнейшего флага Украины в Киеве. 70 000 браслетов были распроданы менее чем за месяц. Благодаря этому собрали более 94 000 000 грн, которые перечислят на первый в мире Флот морских дронов. Этой суммы достаточно, чтобы приобрести девять беспилотных лодок.

Контекст:

Завод "Азовсталь" стал одним из символов сопротивления Украины полномасштабному вторжению российских оккупационных войск. Завод был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные (в том числе бойцы Нацгвардии, полка НГУ "Азов", СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы и Нацполиции) с середины марта до 16 мая, когда защитники получили приказ покинуть "Азовсталь".

Лимитированную серию браслетов "Символ несокрушимости. Азовсталь" (каждый из них сделан из 5 г стали, произведенной на комбинате "Азовсталь" до российского вторжения) презентовали 6 октября в Киеве, вскоре после того как Украине удалось освободить более 215 защитников Украины, в том числе 108 азовцев, включая пятерых командиров мариупольского гарнизона.

Предприятия СКМ, в том числе "Метинвест", переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование.

Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

Теги: СКМ, Метинвест, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, продажа
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