"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной

"Две тысячи бог знает какой год. Начало сильной и фантастической истории. Лишь через год я получу псевдо Пташка, а через четыре стану Пташкой, которую вы знаете сейчас", – написала она.

"Такая красивая и сильная девушка", – восхитились подписчики.

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.

2 декабря Пташка сообщила о награждении ее орденом "За мужество" III степени.