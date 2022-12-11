Бульвар Шоубиз
 
11 декабря, 2022
 
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"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной

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Как парамедик с позывным Пташка Полищук стала известна весной этого года
Как парамедик с позывным Пташка Полищук стала известна весной этого года
Фото: mad_birdie31 / Instagram

Украинский парамедик Пташка (Катерина Полищук) 9 декабря разместила в Facebook свои архивные фото, на которых запечатлена на горе Боно в Тернопольской области.

"Две тысячи бог знает какой год. Начало сильной и фантастической истории. Лишь через год я получу псевдо Пташка, а через четыре стану Пташкой, которую вы знаете сейчас", – написала она.

"Такая красивая и сильная девушка", – восхитились подписчики.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid026SgQnUy9pT6C1N1aEhzEHNs7Y9AhG5Jy6cwQgWwQPzbCrruE2D92YRoDc1RvDbgsl&id=100086278774417

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.

2 декабря Пташка сообщила о награждении ее орденом "За мужество" III степени.

Теги: Азовсталь, Катерина Полищук
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