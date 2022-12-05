Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина

"Почему бы вам не сделать кавер на песню Бабкина "Пташка"? – спросили у нее подписчики.
"Потому что я никогда не слушала эту песню, – ответила парамедик. – Ночь теракта в Оленовке стала самой ужасной в моей жизни. И для меня очень болезненна эта тема".
21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.
Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.
2 декабря Пташка сообщила о награждении ее орденом "За мужество" III степени.
Бабкин презентовал песню с названием "Пташка" в октябре. Он записал композицию вместе с украинским исполнителем Udovenko (Владимиром Удовенко), который является автором слов. Удовенко написал песню за один день после того, как в конце июля в Оленовке Донецкой области погибло более 50 украинских военнослужащих.