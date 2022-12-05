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05 декабря, 2022
 
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Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина

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Пташка: Для меня очень болезненна эта тема
Пташка: Для меня очень болезненна эта тема
Фото: mad_birdie31 / Instagram

Украинский парамедик Катерина Полищук (Пташка) 4 декабря, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, призналась, что не слушает посвященную ей песню украинского артиста Сергея Бабкина.

"Почему бы вам не сделать кавер на песню Бабкина "Пташка"– спросили у нее подписчики.

"Потому что я никогда не слушала эту песню, – ответила парамедик. – Ночь теракта в Оленовке стала самой ужасной в моей жизни. И для меня очень болезненна эта тема". 

Скриншот: mad_birdie31 / Instagram
Скриншот: mad_birdie31 / Instagram

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.

2 декабря Пташка сообщила о награждении ее орденом "За мужество" III степени.

Бабкин презентовал песню с названием "Пташка" в октябре. Он записал композицию вместе с украинским исполнителем Udovenko (Владимиром Удовенко), который является автором слов. Удовенко написал песню за один день после того, как в конце июля в Оленовке Донецкой области погибло более 50 украинских военнослужащих. 

Теги: Азовсталь, Оленовка, война России против Украины, Сергей Бабкин, Катерина Полищук
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