Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина

Пташка: Для меня очень болезненна эта тема Фото: mad_birdie31 / Instagram

"Почему бы вам не сделать кавер на песню Бабкина "Пташка"? – спросили у нее подписчики.

"Потому что я никогда не слушала эту песню, – ответила парамедик. – Ночь теракта в Оленовке стала самой ужасной в моей жизни. И для меня очень болезненна эта тема".

Скриншот: mad_birdie31 / Instagram