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04 декабря, 2022
 
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"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
2 декабря Пташка сообщила о награждении и рассказала, как относится к Зеленскому
2 декабря Пташка сообщила о награждении и рассказала, как относится к Зеленскому
Фото: Катерина Поліщук / Facebook

Парамедик Катерина Полищук (Пташка) отреагировала на хейт под своим постом о получении ордена "За мужество" ІІІ степени из рук президента Украины Владимира Зеленского. Свое заявление она разместила 4 декабря в Facebook.

"Чужие не сломали и своим не дам. Я ждала такой ситуации, потому что идеальный образ меня рисовал каждый и черты этого идеала были у каждого свои. А тут, оказывается, у меня и мысли свои есть, и человеком без позиции меня не назовешь, и еще огрызаюсь, а не молча камни спиной ловлю. Спасибо тысячам, что поддержали и подставили плечо", – написала она.

Пташка добавила, что в дальнейшем планирует заниматься работой, которая будет способствовать освобождению из плена украинских защитников.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0xtrSCsUmRzHLTn7VV25FLShbmSVB8wADrfcjMwAWnYAFhWhxGz2v5Jq2LhMidSrhl&id=100086278774417

Парамедик также призвала украинцев не помогать врагу, сражаясь "против своих".

"Какие вы смешные, мои дорогие "зрадофильчики. пока вы сражаетесь против тех, кто борется за Украину, мы работаем дальше. Спасибо все равно, что вы есть, хотя и глубоко ошибаетесь, поселяя раздор в инфопространстве такой тяжелой войны, но вы все равно мои братья и сестры, часть моего народа, за который я буду бороться до последнего дыхания. Даже несмотря на проклятия и унижения в мой адрес. Просто прошу: не помогайте врагу нас победить, потому что сейчас вы это делаете очень активно", – добавила Пташка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TQWi4uKGeCxwqvoQ1vCgZ97qSUMLcd9Ahns2DCQJJhc7c6BzcEi2my5SHjd9QykTl&id=100086278774417

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого Пташка вернулась домой.

2 декабря Пташка сообщила о награждении и рассказала, как относится к Зеленскому.

Теги: Азовсталь, скандал, Катерина Полищук
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