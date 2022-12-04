"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского

"Чужие не сломали и своим не дам. Я ждала такой ситуации, потому что идеальный образ меня рисовал каждый и черты этого идеала были у каждого свои. А тут, оказывается, у меня и мысли свои есть, и человеком без позиции меня не назовешь, и еще огрызаюсь, а не молча камни спиной ловлю. Спасибо тысячам, что поддержали и подставили плечо", – написала она.

Пташка добавила, что в дальнейшем планирует заниматься работой, которая будет способствовать освобождению из плена украинских защитников.

Парамедик также призвала украинцев не помогать врагу, сражаясь "против своих".

"Какие вы смешные, мои дорогие "зрадофильчики. пока вы сражаетесь против тех, кто борется за Украину, мы работаем дальше. Спасибо все равно, что вы есть, хотя и глубоко ошибаетесь, поселяя раздор в инфопространстве такой тяжелой войны, но вы все равно мои братья и сестры, часть моего народа, за который я буду бороться до последнего дыхания. Даже несмотря на проклятия и унижения в мой адрес. Просто прошу: не помогайте врагу нас победить, потому что сейчас вы это делаете очень активно", – добавила Пташка.