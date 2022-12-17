СЕО "Метинвеста": Компания очень серьезно пострадала от войны, но мы будем и дальше помогать ВСУ

Юрий Рыженков: Нам удалось не только сохранить производство на всех оставшихся под нашим контролем активах, но и начать активно поддерживать ВСУ Фото: scm.com.ua

"Метинвест" очень пострадал от войны. Мы потеряли операционный контроль над двумя металлургическими комбинатами – "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые в 2021 году выработали около 8,6 млн тонн стали. С тех пор они простаивают и, вероятно, частично повреждены или уничтожены. Эта ситуация затронула и наши предприятия в Великобритании и Италии, которые полагались на полуфабрикаты, произведенные ММК имени Ильича", – пояснил Рыженков.

Он отметил, что ключевыми воротами для экспорта продукции компании были украинские морские порты, однако сейчас группа не может использовать морской маршрут для доставки продукции на рынки Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока.

"Но нам удалось не только сохранить производство на всех оставшихся под нашим контролем активах, но и начать активно поддерживать ВСУ. В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" мы предоставляем армии бронежилеты, дроны, шлемы, автомобили и другое военное оборудование", – подчеркнул руководитель.

По его словам, сейчас более 7000 сотрудников группы "Метинвест" стали в ряды украинской армии – это более 10% сотрудников, если не учитывать оставшихся в оккупированном Мариуполе.

"Мы постоянно контактируем с нашими мобилизованными сотрудниками, стараемся обеспечить их защитной амуницией – бронежилетами, шлемами и другими вещами", – рассказал Рыженков.