СЕО "Метинвеста": Компания очень серьезно пострадала от войны, но мы будем и дальше помогать ВСУ

"Метинвест" очень пострадал от войны. Мы потеряли операционный контроль над двумя металлургическими комбинатами – "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые в 2021 году выработали около 8,6 млн тонн стали. С тех пор они простаивают и, вероятно, частично повреждены или уничтожены. Эта ситуация затронула и наши предприятия в Великобритании и Италии, которые полагались на полуфабрикаты, произведенные ММК имени Ильича", – пояснил Рыженков.
Он отметил, что ключевыми воротами для экспорта продукции компании были украинские морские порты, однако сейчас группа не может использовать морской маршрут для доставки продукции на рынки Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока.
"Но нам удалось не только сохранить производство на всех оставшихся под нашим контролем активах, но и начать активно поддерживать ВСУ. В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" мы предоставляем армии бронежилеты, дроны, шлемы, автомобили и другое военное оборудование", – подчеркнул руководитель.
По его словам, сейчас более 7000 сотрудников группы "Метинвест" стали в ряды украинской армии – это более 10% сотрудников, если не учитывать оставшихся в оккупированном Мариуполе.
"Мы постоянно контактируем с нашими мобилизованными сотрудниками, стараемся обеспечить их защитной амуницией – бронежилетами, шлемами и другими вещами", – рассказал Рыженков.
Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.
С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.