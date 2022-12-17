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СЕО "Метинвеста": Компания очень серьезно пострадала от войны, но мы будем и дальше помогать ВСУ

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Юрий Рыженков: Нам удалось не только сохранить производство на всех оставшихся под нашим контролем активах, но и начать активно поддерживать ВСУ
Юрий Рыженков: Нам удалось не только сохранить производство на всех оставшихся под нашим контролем активах, но и начать активно поддерживать ВСУ
Фото: scm.com.ua

Металлургическая компания "Метинвест" Рината Ахметова несет серьезные потери из-за войны: некоторые активы были частично или полностью уничтожены, а из-за блокады морских портов предприятия не могут доставить свою продукцию заказчикам. Но несмотря на сложности, компания активно помогает ВСУ и будет продолжать это делать, заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, перевод компания опубликовала на своем сайте.

"Метинвест" очень пострадал от войны. Мы потеряли операционный контроль над двумя металлургическими комбинатами – "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые в 2021 году выработали около 8,6 млн тонн стали. С тех пор они простаивают и, вероятно, частично повреждены или уничтожены. Эта ситуация затронула и наши предприятия в Великобритании и Италии, которые полагались на полуфабрикаты, произведенные ММК имени Ильича", – пояснил Рыженков.

Он отметил, что ключевыми воротами для экспорта продукции компании были украинские морские порты, однако сейчас группа не может использовать морской маршрут для доставки продукции на рынки Юго-Восточной Азии или Ближнего Востока.

"Но нам удалось не только сохранить производство на всех оставшихся под нашим контролем активах, но и начать активно поддерживать ВСУ. В рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт" мы предоставляем армии бронежилеты, дроны, шлемы, автомобили и другое военное оборудование", – подчеркнул руководитель.

По его словам, сейчас более 7000 сотрудников группы "Метинвест" стали в ряды украинской армии – это более 10% сотрудников, если не учитывать оставшихся в оккупированном Мариуполе.

"Мы постоянно контактируем с нашими мобилизованными сотрудниками, стараемся обеспечить их защитной амуницией – бронежилетами, шлемами и другими вещами", – рассказал Рыженков.

Контекст:

Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.

Теги: экспорт, Метинвест, помощь, металлургия, ВСУ, война России против Украины, Юрий Рыженков
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