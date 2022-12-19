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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет 228 тысячам семей

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Энергетики вернули свет 51 тысяче потребителей в Донецкой области и 36 тысячам семей в Днепропетровской области
Энергетики вернули свет 51 тысяче потребителей в Донецкой области и 36 тысячам семей в Днепропетровской области
Фото: grids.dtek.com

За неделю с 12-го по 18 декабря энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 228 тысячам семей, оставшимся без электроснабжения из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом говорится в сообщении компании.

Возобновлено электроснабжение в 107 населенных пунктах Киевской, Донецкой и Днепропетровской областей и в столице. Большинство этих населенных пунктов регулярно страдают из-за российских обстрелов, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать в них свет.

В частности, 16 декабря из-за обстрелов России пострадали энергообъекты в Киеве и Киевской области. Энергетики "ДТЭК Киевские электросети" совместно с коммунальными службами и специалистами НЭК "Укрэнерго" уже вечером 16 декабря возобновили электрооборудование, питающее один из объектов водоканала и 16 тысяч семей Троещины. 17 декабря энергетикам совместными усилиями удалось восстановить электрооборудование 125 тысяч семей в городах Борисполь, Бровары и прилегающих к ним населенных пунктов.

Кроме того, энергетики вернули свет 51 тысяче потребителей в Донецкой области и 36 тысячам семей в Днепропетровской области.

"На прошлой неделе энергосистема страны дважды подверглась атакам врага. Специалисты операторов систем распределения "ДТЭК Сети" совместно с энергетиками НЭК "Укрэнерго" и коммунальными службами делают все возможное, чтобы восстановить все разрушенное врагом и стабилизировать ситуацию. Как только мы получаем разрешение от ВСУ и ГСЧС, мы сразу начинаем восстановительные работы, чтобы вернуть свет клиентам. Так, с начала полномасштабного вторжения мы возобновили электроснабжение более 6 млн клиентов", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. В "Укрэнерго" заявили, что в результате очередного удара оккупантов ситуация на 19 декабря в энергетике тяжелая.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.


Теги: Киев, Донецкая область, энергетика, Укрэнерго, Киевская область, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, обстрелы, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема, российские оккупанты
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