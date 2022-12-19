В России заявили, что 14 тыс. россиян остались без света из-за обстрела Белгородской области

В обстрелах он обвинил Вооруженные силы Украины.

"...в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение. Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания", – написал Гладков.

Также он сообщил о якобы одном погибшем и восьмерых раненых.

Вчера Гладков также сообщал, что были взрывы в Белгороде и Белгородском районе. По его словам, в областном центре пострадало четыре человека, а в пригороде – один погибший и один пострадавший. Губернатор показал последствия обстрела и обвинил в них Украину.

Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ заявили, город был обстрелян российскими войсками.

"Кацапы цинично обстреляли Белгород в выходные. Они всеми, даже самыми подлыми способами пытаются скормить своему народу то, что это во всем виновата Украина, чтобы продолжать начатую кровавую войну", – отметили в страткоме.