В Белгороде прогремели взрывы, есть раненые и погибший – детали от губернатора

"Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали", – написал он.
По данным Гладкова, в микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах есть повреждения остекления. Также повреждения есть в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах и девяти автомобилях.
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Губернатор сообщил, что в Белгородском районе снаряд попал в птицефабрику, есть один погибший и один пострадавший.
Издание Baza сообщает, что погиб рабочий, строивший новые корпуса на местной птицефабрике. Также канал издания опубликовал видео, снятое, вероятно, одним из рабочих птицефабрики, на котором видны повреждения.
Telegram-канал "Жесть Белгород" опубликовал несколько видео и фото со взрывами и последствиями. Там утверждается, что сработала ПВО.
Канал "Блэтгород" показал фотографию упавших осколков.
С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.