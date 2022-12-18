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В Белгороде прогремели взрывы, есть раненые и погибший – детали от губернатора

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Губернатор Белгородской области показал последствия взрывов
Губернатор Белгородской области показал последствия взрывов
Фото: настоящий Гладков / Telegram

В российском Белгороде, находящемся недалеко от границы с Украиной, 18 декабря были слышны взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram о наличии раненых и повреждений.

"Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали", – написал он.

По данным Гладкова, в микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах есть повреждения остекления. Также повреждения есть в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах и девяти автомобилях. 

Губернатор сообщил, что в Белгородском районе снаряд попал в птицефабрику, есть один погибший и один пострадавший. 

Издание Baza сообщает, что погиб рабочий, строивший новые корпуса на местной птицефабрике. Также канал издания опубликовал видео, снятое, вероятно, одним из рабочих птицефабрики, на котором видны повреждения.

Telegram-канал "Жесть Белгород" опубликовал несколько видео и фото со взрывами и последствиями. Там утверждается, что сработала ПВО.

Канал "Блэтгород" показал фотографию упавших осколков.

Контекст:

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

Теги: Россия, Белгород, Белгородская область, жертвы, пострадавшие, взрывы
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