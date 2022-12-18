В Белгороде прогремели взрывы, есть раненые и погибший – детали от губернатора

"Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали", – написал он.

По данным Гладкова, в микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах есть повреждения остекления. Также повреждения есть в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах и девяти автомобилях.

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Губернатор сообщил, что в Белгородском районе снаряд попал в птицефабрику, есть один погибший и один пострадавший.

Издание Baza сообщает, что погиб рабочий, строивший новые корпуса на местной птицефабрике. Также канал издания опубликовал видео, снятое, вероятно, одним из рабочих птицефабрики, на котором видны повреждения.

Telegram-канал "Жесть Белгород" опубликовал несколько видео и фото со взрывами и последствиями. Там утверждается, что сработала ПВО.

Канал "Блэтгород" показал фотографию упавших осколков.