В России в граничащих с Украиной областях запретили фейерверки, чтобы не пугать жителей

В Белгородской и Курской областях запретили салюты Фото: pixabay.com

"Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян", – написал он.

По словам Старовойта, в регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности.

Тем временем в Белгородской области, которая также граничит с Украиной, решили не тратиться на новогодние украшения, а используют прошлогодние. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте". Сами празднования, по словам Гладкова, отменять не планируют.

В области действует запрет на фейерверки и петарды до 21 декабря, сообщал Гладков 6 декабря.