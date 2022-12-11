В России в граничащих с Украиной областях запретили фейерверки, чтобы не пугать жителей

"Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян", – написал он.
По словам Старовойта, в регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности.
Тем временем в Белгородской области, которая также граничит с Украиной, решили не тратиться на новогодние украшения, а используют прошлогодние. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте". Сами празднования, по словам Гладкова, отменять не планируют.
В области действует запрет на фейерверки и петарды до 21 декабря, сообщал Гладков 6 декабря.
Курская область России граничит с областями Украины, куда 24 февраля открыто вторглась армия РФ. Этот регион российские оккупанты используют для логистического обеспечения своих войск на территории Украины.
С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
В Белгородской области власти решили приступить к созданию территориальной обороны "для защиты".