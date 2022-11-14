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В Белгородской области крупный пожар, горит склад топлива

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По данным местных властей, горит хранилище дизельного топлива
По данным местных властей, горит хранилище дизельного топлива
Фото: ЧП31 / Telegram

В Грайворонском районе Белгородской области России 14 ноября произошел крупный пожар. Об этом сообщает местный Telegram-канал ЧП31.

На фото с места происшествия виден столб черного дыма. 

Губернатор области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что горит в селе Козинка Грайворонского городского округа. По его словам, в емкость с дизельным топливом попал снаряд, люди не пострадали. Ранее утром он сообщал о том, что в соседнем Валуйском районе ПВО якобы сбили две ракеты.

Контекст:

С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

В последние недели в Белгородской области произошло несколько подобных инцидентов. 13 октября в городе обрушилась часть крыши 16-этажного жилого дома. Местные власти заявили, что на дом упал "неопознанный объект" после работы ПВО. СМИ сообщили, что в дом попали осколки от ракеты. В управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что оккупанты в очередной раз пытались обстрелять Харьков, но одна из ракет прилетела в дом. Пострадавших, по данным властей региона, нет.

В тот же день в поселке Октябрьский Белгородской области взорвался склад с боеприпасами. Гладков обвинил в произошедшем ВСУ (украинская сторона это не комментировала). По данным издания Baza, несколько росгвардейцев погибли, 14 получили ранения.

14 октября в Белгородской области из-за падения частей ракет в районе железнодорожных путей приостановили движение поездов.

19 октября произошел пожар на электроподстанции "Южная" в Белгороде, без света остались ряд улиц. Гладков утверждал, что "произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения".

Инцидент со взрывами был в Белгородской области 21 октября. 22 октября Гладков писал о взрывах в Шебекино. По его словам, 15 тыс. жителей области тогда остались без света, а двое – погибли.

Теги: Россия, пожар, Белгородская область
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