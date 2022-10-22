В России заявили, что после обстрела Белгородской области люди остались без электричества, говорят о погибших

"В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тыс. человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется пять-шесть часов", – написал он.
Ссылаясь на данные МЧС России, Гладков сообщил, что погибли "два человека среди мирных жителей".
Следственный комитет России традиционно обвинил в обстреле российской территории Вооруженные силы Украины.
"По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые", – объявило российское ведомство.
С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.
В последние недели в Белгородской области произошло несколько подобных инцидентов. 13 октября в городе обрушилась часть крыши 16-этажного жилого дома. Местные власти заявили, что на дом упал "неопознанный объект" после работы ПВО. СМИ сообщили, что в дом попали осколки от ракеты. В управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что оккупанты в очередной раз пытались обстрелять Харьков, но одна из ракет прилетела в дом. Пострадавших, по данным властей региона, нет.
В тот же день в поселке Октябрьский Белгородской области взорвался склад с боеприпасами. Гладков обвинил в произошедшем ВСУ (украинская сторона это не комментировала). По данным издания Baza, несколько росгвардейцев погибли, 14 получили ранения.
14 октября в Белгородской области из-за падения частей ракет в районе железнодорожных путей приостановили движение поездов.
19 октября произошел пожар на электроподстанции "Южная" в Белгороде, без света остались ряд улиц. Гладков утверждал, что "произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения".
Инцидент со взрывами был в Белгородской области 21 октября.