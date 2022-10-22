В России заявили, что после обстрела Белгородской области люди остались без электричества, говорят о погибших

По данным губернатора Белгородской области, без электричества остались 15 тыс. человек Фото: Настоящий Гладков / Telegrаm

"В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тыс. человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется пять-шесть часов", – написал он.

Ссылаясь на данные МЧС России, Гладков сообщил, что погибли "два человека среди мирных жителей".

Следственный комитет России традиционно обвинил в обстреле российской территории Вооруженные силы Украины.

"По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые", – объявило российское ведомство.