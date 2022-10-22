ГОРДОН
 
 
МИР

В России заявили, что после обстрела Белгородской области люди остались без электричества, говорят о погибших

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным губернатора Белгородской области, без электричества остались 15 тыс. человек
По данным губернатора Белгородской области, без электричества остались 15 тыс. человек
Фото: Настоящий Гладков / Telegrаm

22 октября в городе Шебекино Белгородской области России произошли взрывы, сообщил в Telegrаm губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тыс. человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется пять-шесть часов", – написал он.

Ссылаясь на данные МЧС России, Гладков сообщил, что погибли "два человека среди мирных жителей".

Следственный комитет России традиционно обвинил в обстреле российской территории Вооруженные силы Украины.

"По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые", – объявило российское ведомство.

Контекст:

С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

В последние недели в Белгородской области произошло несколько подобных инцидентов. 13 октября в городе обрушилась часть крыши 16-этажного жилого дома. Местные власти заявили, что на дом упал "неопознанный объект" после работы ПВО. СМИ сообщили, что в дом попали осколки от ракеты. В управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что оккупанты в очередной раз пытались обстрелять Харьков, но одна из ракет прилетела в дом. Пострадавших, по данным властей региона, нет.

В тот же день в поселке Октябрьский Белгородской области взорвался склад с боеприпасами. Гладков обвинил в произошедшем ВСУ (украинская сторона это не комментировала). По данным издания Baza, несколько росгвардейцев погибли, 14 получили ранения.

14 октября в Белгородской области из-за падения частей ракет в районе железнодорожных путей приостановили движение поездов.

19 октября произошел пожар на электроподстанции "Южная" в Белгороде, без света остались ряд улиц. Гладков утверждал, что "произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения".

Инцидент со взрывами был в Белгородской области 21 октября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, электричество, раненые, электроэнергия, Белгородская область, МЧС РФ, Следственный комитет РФ, обстрелы, пострадавшие, взрывы, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
"Ким не меняется значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Ким не меняется – значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
Джеджула официально развелся с женой
Джеджула официально развелся с женой
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (293230)
2
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео (61775)
3
Дантес показал Кацурину в постели. Фото (59394)
4
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст (46378)
5
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей" (42240)
6
"Слово "разлука" вдруг прозвучало как "измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода (41773)
7
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (35393)
8
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост (29489)
 
 
 
 