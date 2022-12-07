В Курской области РФ начали устанавливать противотанковые укрепления

"Продолжаем укреплять рубежи Курской области", – написал он.

Старовойт опубликовал фотографии оборонительных сооружений.

На снимках, кроме "зубов дракона", которые в несколько рядов устанавливает кран, видны земляные насыпи и вырытые рвы.

Также Старовойт днем ранее сообщал, что область набирает добровольцев для охраны территории региона "от врага".