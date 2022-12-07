В Курской области РФ начали устанавливать противотанковые укрепления

"Продолжаем укреплять рубежи Курской области", – написал он.
Старовойт опубликовал фотографии оборонительных сооружений.
На снимках, кроме "зубов дракона", которые в несколько рядов устанавливает кран, видны земляные насыпи и вырытые рвы.
Также Старовойт днем ранее сообщал, что область набирает добровольцев для охраны территории региона "от врага".
6 декабря в российском Курске произошел пожар возле аэродрома. Днем ранее взрывы прогремели на двух других аэродромах РФ. На аэродроме под Рязанью в результате взрыва пострадали девять человек, трое из них погибли. Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.
В Белгородской области России, которая также граничит с Украиной, власти решили приступить к созданию территориальной обороны "для защиты".