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В Курской области РФ начали устанавливать противотанковые укрепления

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В Курской области устанавливают оборонительные сооружения
В Курской области устанавливают оборонительные сооружения
Фото: Роман Старовойт / Telegram

В Курской области России, которая граничит с Украиной, начали устанавливать в полях бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона". Об этом сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в Telegram 7 декабря.

"Продолжаем укреплять рубежи Курской области", – написал он.

Старовойт опубликовал фотографии оборонительных сооружений.

На снимках, кроме "зубов дракона", которые в несколько рядов устанавливает кран, видны земляные насыпи и вырытые рвы.

Также Старовойт днем ранее сообщал, что область набирает добровольцев для охраны территории региона "от врага".

Контекст:

6 декабря в российском Курске произошел пожар возле аэродрома. Днем ранее взрывы прогремели на двух других аэродромах РФ. На аэродроме под Рязанью в результате взрыва пострадали девять человек, трое из них погибли. Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

В Белгородской области России, которая также граничит с Украиной, власти решили приступить к созданию территориальной обороны "для защиты".

Теги: Россия, российская агрессия, война России против Украины, Курская область
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