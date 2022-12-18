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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский Белгород цинично обстреляли российские войска – стратком ВСУ

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Губернатор Белгородской области показал последствия обстрела
Губернатор Белгородской области показал последствия обстрела
Фото: Настоящий Гладков / Telegrаm

Причиной взрывов 18 декабря в российском Белгороде, о которых сообщали местные власти, является обстрел со стороны российских войск. Об этом заявило в Telegrаm управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины.

"Кацапы цинично обстреляли Белгород в выходные. Они всеми, даже самыми подлыми способами пытаются скормить своему народу то, что это во всем виновата Украина, чтобы продолжать начатую кровавую войну", – говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сегодня, что были взрывы в Белгороде и Белгородском районе. По его словам, в областном центре пострадало четыре человека, а в пригороде – один погибший и один пострадавший. Губернатор показал последствия обстрела.

Контекст:

С территории Белгородской области России оккупанты регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, взрыв, война, пропаганда, Белгород, российская пропаганда, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, погибшие
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