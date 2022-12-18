Российский Белгород цинично обстреляли российские войска – стратком ВСУ

"Кацапы цинично обстреляли Белгород в выходные. Они всеми, даже самыми подлыми способами пытаются скормить своему народу то, что это во всем виновата Украина, чтобы продолжать начатую кровавую войну", – говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сегодня, что были взрывы в Белгороде и Белгородском районе. По его словам, в областном центре пострадало четыре человека, а в пригороде – один погибший и один пострадавший. Губернатор показал последствия обстрела.