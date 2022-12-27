Россия заплатит за уничтоженную инфраструктуру – Ахметов

"Столько, сколько сейчас я занимаюсь юридическими вопросами, я не занимался никогда. Вся наша система работает, чтобы Россия заплатила сполна за развязанную войну, разрушенные заводы и инфраструктуру", – сказал Ахметов.
16 предприятий "Метинвеста" подали иски в ЕСПЧ против агрессора за причиненный ущерб, еще 10 их готовят, иски о компенсации готовят и компании группы ДТЭК. По словам Ахметова, сейчас основная задача всех бизнесов – делать все для победы Украины.
"Главное – победа в войне и "план Маршалла" для новой Украины, во что я верю. А остальное мы вернем быстро", – подчеркнул бизнесмен.
Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.
Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.
С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,1 млрд грн.