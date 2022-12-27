Россия заплатит за уничтоженную инфраструктуру – Ахметов

Ринат Ахметов: Столько, сколько сейчас я занимаюсь юридическими вопросами, я не занимался никогда Фото: пресс-служба СКМ

"Столько, сколько сейчас я занимаюсь юридическими вопросами, я не занимался никогда. Вся наша система работает, чтобы Россия заплатила сполна за развязанную войну, разрушенные заводы и инфраструктуру", – сказал Ахметов.

16 предприятий "Метинвеста" подали иски в ЕСПЧ против агрессора за причиненный ущерб, еще 10 их готовят, иски о компенсации готовят и компании группы ДТЭК. По словам Ахметова, сейчас основная задача всех бизнесов – делать все для победы Украины.



"Главное – победа в войне и "план Маршалла" для новой Украины, во что я верю. А остальное мы вернем быстро", – подчеркнул бизнесмен.