Ахметов раскритиковал закон об олигархах и заявил, что ушел из политики за 10 лет до его принятия

По его словам, отношения власти с бизнесом должны регулироваться в цивилизованном порядке, как это происходит во всех развитых странах, "а не популистскими законами".
"Ни в США, ни в Евросоюзе нет закона "об олигархах“, который позволяет составлять незаконные списки неугодных лиц во внесудебном порядке. Вместо этого у них действует закон о лоббировании", – сказал Ахметов.
Он отметил, что не согласен с тем, что его называют олигархом. Крупный частный инвестор, работодатель и налогоплательщик – так себя определяет украинский миллиардер.
Также Ахметов подчеркнул, что требования закона об олигархах на него не распространяются, поскольку он "ушел из политики в 2012 году, задолго до того, как закон вступил в силу".
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект "О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
30 июня Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения.
По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По версии американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.