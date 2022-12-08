Ахметов раскритиковал закон об олигархах и заявил, что ушел из политики за 10 лет до его принятия

Ахметов считает себя крупным инвестором и работодателем, а не олигархом Фото: ЕРА

По его словам, отношения власти с бизнесом должны регулироваться в цивилизованном порядке, как это происходит во всех развитых странах, "а не популистскими законами".

"Ни в США, ни в Евросоюзе нет закона "об олигархах“, который позволяет составлять незаконные списки неугодных лиц во внесудебном порядке. Вместо этого у них действует закон о лоббировании", – сказал Ахметов.

Он отметил, что не согласен с тем, что его называют олигархом. Крупный частный инвестор, работодатель и налогоплательщик – так себя определяет украинский миллиардер.

Также Ахметов подчеркнул, что требования закона об олигархах на него не распространяются, поскольку он "ушел из политики в 2012 году, задолго до того, как закон вступил в силу".