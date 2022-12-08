ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ахметов раскритиковал закон об олигархах и заявил, что ушел из политики за 10 лет до его принятия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ахметов считает себя крупным инвестором и работодателем, а не олигархом
Ахметов считает себя крупным инвестором и работодателем, а не олигархом
Фото: ЕРА

Украинский закон "об олигархах", принятый в 2021 году, не имеет аналогов на Западе и позволяет преследовать неугодных во внесудебном порядке. Такое мнение бизнесмен Ренат Ахметов высказал в комментарии к статье The Washington Post, опубликованной 8 декабря.

По его словам, отношения власти с бизнесом должны регулироваться в цивилизованном порядке, как это происходит во всех развитых странах, "а не популистскими законами".

"Ни в США, ни в Евросоюзе нет закона "об олигархах“, который позволяет составлять незаконные списки неугодных лиц во внесудебном порядке. Вместо этого у них действует закон о лоббировании", – сказал Ахметов.

Он отметил, что не согласен с тем, что его называют олигархом. Крупный частный инвестор, работодатель и налогоплательщик – так себя определяет украинский миллиардер.

Также Ахметов подчеркнул, что требования закона об олигархах на него не распространяются, поскольку он "ушел из политики в 2012 году, задолго до того, как закон вступил в силу".

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект "О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

30 июня Зеленский ввел в действие решение СНБО о реестре олигархов, порядке его формирования и ведения.

По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По версии американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.

Теги: Ринат Ахметов, Украина, законодательство, олигархи, The Washington Post
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Вакарчук, Сумская, Павленко и другие. В Киеве состоялся спецпоказ комедии с участием Витовской "Коза Ностра. Мама їде". Фото
Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
Этот символ "русского мира" имеет давнюю и славную историю". Невзоров посмеялся над ремонтом сортира в российской глубинке
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
54-летняя Дион отменила все свои концерты из-за болезни. У нее диагностировали редкое заболевание
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Поэтому, помимо чувства брезгливости, не желаю сыну паспорт РФ". Жена Макаревича проанализировала "страшные новости из Мордора"
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Эротические флюиды". 64-летняя Мадонна в стиле БДСМ снялась в постели
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами
"Ее будет видно из космоса. Мы покажем такой класс!" Василиса Фролова заявила, что вернется из ОАЭ в Украину после победы на оккупантами
"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось
"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала живот
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала живот
Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео
Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео
Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль
Проживающая в РФ Орбакайте отреагировала на заявление Пугачевой о травле семьи после ее отъезда в Израиль
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (163416)
2
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (75819)
3
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (68923)
4
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (53441)
5
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (48743)
6
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (47647)
7
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео (33285)
8
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу (30285)
 
 
 
 