ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все предприятия СКМ работают на победу Украины – Ахметов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ринат Ахметов: У нас очень сильная команда, где менеджеры думают не только о бизнесе, но и о людях
Ринат Ахметов: У нас очень сильная команда, где менеджеры думают не только о бизнесе, но и о людях
Фото: пресс-служба ФК "Шахтер"

Все предприятия СКМ сейчас работают на победу Украины, в том числе на экономическом фронте, сообщил владелец компании Ринат Ахметов в интервью швейцарскому изданию Bilan.

"Там, где это возможно, мы работаем для нужд фронта – помогаем украинской армии и силам теробороны. Наши металлургические комбинаты производят противотанковые ежи, модульные укрытия для блиндажей, мы уже произвели и передали бесплатно нашим бойцам 150 тысяч бронежилетов. Наши энергетики героически каждый день возвращают свет в дома, оставшиеся без электричества из-за постоянных обстрелов. Мы все работаем на победу Украины, в том числе на экономическом фронте", – сказал Ахметов.

По его словам, ситуация в украинской экономике из-за войны крайне сложная, но предприятия продолжают работать, сохраняя рабочие места и доходы бюджета.

"Ситуация в бизнесе сейчас очень сложная – как и во всей украинской экономике. Все наши предприятия с первого дня войны перешли на работу в военном режиме. Потому что сегодня наша главная цель – помочь украинцам выжить и выстоять", – подчеркнул владелец СКМ.

За девять месяцев 2022 года СКМ направил в бюджет более 60 млрд грн в виде налогов и сборов.

"Для нас, СКМ, война началась в 2014 году. И в Крыму, и на временно оккупированной части Донбасса мы потеряли все активы. Мы потеряли предприятия, но это нас закалило и сделало сильнее. У нас очень сильная команда, где менеджеры думают не только о бизнесе, но и о людях. Убежден, в этой войне мы победим и выйдем из нее сильнее", – подытожил Ринат Ахметов.

Контекст:

Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине

Его предприятия переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, бизнес, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Ротару отреагировала на успехи ВСУ
Ротару отреагировала на успехи ВСУ
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео
"Як би Z-наково все не було, а править тобою якесь х...йло". Положинский написал стихотворение о "хороших русскіх"
"Як би Z-наково все не було, а править тобою якесь х...йло". Положинский написал стихотворение о "хороших русскіх"
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу
Tarabarova отреагировала на слухи о том, что забеременела в третий раз ради того, чтобы муж мог выезжать за границу
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
"Не могла остановить войну, но приняла решение действовать". Свитолина собрала в Монако для Украины €240 тыс. Фото
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
Ефросинина рассказала, почему больше не хочет звать певицу Loboda на интервью
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
Tarabarova о Тодоренко: Она все понимала, но сделала другой выбор. Такое не прощают
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (144531)
2
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (74795)
3
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (54818)
4
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (35973)
5
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (35170)
6
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (31339)
7
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (27769)
8
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте (25303)
 
 
 
 