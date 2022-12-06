Все предприятия СКМ работают на победу Украины – Ахметов

"Там, где это возможно, мы работаем для нужд фронта – помогаем украинской армии и силам теробороны. Наши металлургические комбинаты производят противотанковые ежи, модульные укрытия для блиндажей, мы уже произвели и передали бесплатно нашим бойцам 150 тысяч бронежилетов. Наши энергетики героически каждый день возвращают свет в дома, оставшиеся без электричества из-за постоянных обстрелов. Мы все работаем на победу Украины, в том числе на экономическом фронте", – сказал Ахметов.
По его словам, ситуация в украинской экономике из-за войны крайне сложная, но предприятия продолжают работать, сохраняя рабочие места и доходы бюджета.
"Ситуация в бизнесе сейчас очень сложная – как и во всей украинской экономике. Все наши предприятия с первого дня войны перешли на работу в военном режиме. Потому что сегодня наша главная цель – помочь украинцам выжить и выстоять", – подчеркнул владелец СКМ.
За девять месяцев 2022 года СКМ направил в бюджет более 60 млрд грн в виде налогов и сборов.
"Для нас, СКМ, война началась в 2014 году. И в Крыму, и на временно оккупированной части Донбасса мы потеряли все активы. Мы потеряли предприятия, но это нас закалило и сделало сильнее. У нас очень сильная команда, где менеджеры думают не только о бизнесе, но и о людях. Убежден, в этой войне мы победим и выйдем из нее сильнее", – подытожил Ринат Ахметов.
Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.
Его предприятия переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.