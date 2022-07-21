Ахметов ни разу не покидал Украину за время войны – Данилов

Алексей Данилов: Хочу обратить ваше внимание на то, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет Фото: uatv.ua

"Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, вероятно, были проинформированы накануне", – сообщил Данилов.

Данилов рассказал, что среди крупных украинских бизнесменов были и такие, которые накануне войны отправились куда-то на частных самолетах. Он сравнил их с мигрирующими птицами.

"Когда война закончится, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное", – убежден секретарь СНБО.

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