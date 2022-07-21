Ахметов ни разу не покидал Украину за время войны – Данилов

"Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, кто уезжал из страны после 24 февраля, а кто нет. К чести Рината Леонидовича я могу сказать, что он ни разу не покидал страну за время войны. А есть такие "хлопы", которые, вероятно, были проинформированы накануне", – сообщил Данилов.
Данилов рассказал, что среди крупных украинских бизнесменов были и такие, которые накануне войны отправились куда-то на частных самолетах. Он сравнил их с мигрирующими птицами.
"Когда война закончится, все эти вещи будут всем известны. Тогда начнется самое интересное", – убежден секретарь СНБО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле Ахметов заявил, что сегодня задача бизнеса – помочь Украине выиграть войну, которую развязала Россия, и сохранить независимое и европейское государство. Бизнесмен также говорил, что после победы поможет восстанавливать разрушенный оккупантами Мариуполь Донецкой области.
16 февраля, в день, который в СМИ называли вероятной датой вторжения РФ, бизнесмен находился в Украине и посетил с визитом Мариуполь. Он сообщил, что в 2022 году "Метинвест" инвестирует $1 млрд в новое производство в Мариуполе.
18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Его пресс-секретарь Анна Терехова сообщала, что у бизнесмена там запланирован ряд встреч. "Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", – говорила она.
22 февраля, после признания Россией "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", Ахметов выступил с призывом к единству власти, бизнеса и украинских граждан. Это, по словам бизнесмена, является залогом выживания страны.
23 февраля бизнесмен вернулся в Украину.