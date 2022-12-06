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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов: Я буду в Украине до нашей победы

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Ринат Ахметов: Я верю в победу украинской армии на поле боя и в помощь наших западных партнеров
Ринат Ахметов: Я верю в победу украинской армии на поле боя и в помощь наших западных партнеров
Фото: dtek.com

Бизнесмен Ринат Ахметов сообщил, что будет находиться в Украине до окончательной победы над Россией и сделает все возможное, чтобы помочь украинской армии. Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию Bilan.

"Я нахожусь в Украине и буду в Украине до нашей победы, – сказал бизнесмен. – Я верю в победу украинской армии на поле боя и в помощь наших западных партнеров. Любые переговоры возможны только после того, как российская армия полностью уйдет с украинской земли".

Войну, которую Россия начала против Украины, он назвал "подлой, безжалостной, кровавой и ужасной, подобной которой мир не видел после Второй мировой".

"Исход этой войны может быть только один – это победа Украины и победа всего свободного мира. Я не знаю точно, когда это случится, но убежден, что так будет. И живу этим каждый день", – добавил бизнесмен.

Контекст:

Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.

Его предприятия переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.

Теги: Ринат Ахметов, бизнес, помощь, ВСУ, война России против Украины
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