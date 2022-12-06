Ахметов: Я буду в Украине до нашей победы

"Я нахожусь в Украине и буду в Украине до нашей победы, – сказал бизнесмен. – Я верю в победу украинской армии на поле боя и в помощь наших западных партнеров. Любые переговоры возможны только после того, как российская армия полностью уйдет с украинской земли".

Войну, которую Россия начала против Украины, он назвал "подлой, безжалостной, кровавой и ужасной, подобной которой мир не видел после Второй мировой".

"Исход этой войны может быть только один – это победа Украины и победа всего свободного мира. Я не знаю точно, когда это случится, но убежден, что так будет. И живу этим каждый день", – добавил бизнесмен.

