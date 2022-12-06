Ахметов: Я буду в Украине до нашей победы

"Я нахожусь в Украине и буду в Украине до нашей победы, – сказал бизнесмен. – Я верю в победу украинской армии на поле боя и в помощь наших западных партнеров. Любые переговоры возможны только после того, как российская армия полностью уйдет с украинской земли".
Войну, которую Россия начала против Украины, он назвал "подлой, безжалостной, кровавой и ужасной, подобной которой мир не видел после Второй мировой".
"Исход этой войны может быть только один – это победа Украины и победа всего свободного мира. Я не знаю точно, когда это случится, но убежден, что так будет. И живу этим каждый день", – добавил бизнесмен.
Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.
Его предприятия переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.