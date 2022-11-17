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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Позиция Ахметова была однозначной – помогать всеми ресурсами и максимально быстро перевести бизнес на военные рельсы – глава проектного офиса "Метинвест"

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С начала войны бизнесы СКМ Рината Ахметова направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн
С начала войны бизнесы СКМ Рината Ахметова направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн
Фото: stockworld.com.ua

Бизнесмен Ринат Ахметов с первых дней вооруженного вторжения России поставил задачу всем компаниям группы СКМ максимально быстро перевести бизнес на военные рельсы, чтобы как можно больше помогать украинским военнослужащим и мирному населению. Об этом рассказал глава Проектного офиса (ПО) компании "Метинвест" Александр Водовиз в интервью "РБК-Украина".

"Позиция Ахметова была однозначной: помогать всеми ресурсами и обеспечить военных максимальной поддержкой. С первого дня войны он был уверен, что Украина победит. Сначала мы закупали необходимое снаряжение и защиту за границей, потом поняли, что нам необходимо собственное производство бронежилетов. Так и родился "Стальной фронт" – инициатива, которая объединила все наши бизнесы", – рассказал Водовиз.

Он отметил, что через несколько месяцев с начала войны за границей нельзя было найти крупные партии бронежилетов, особенно высшего класса защиты. Поэтому было принято решение приступить к собственному производству.

"Мы закупали бронежилеты в Израиле, Корее, Италии. Но столкнулись с двумя проблемами: за границей было практически невозможно производить закупки крупных партий. При этом у нас были специалисты и ресурсы, позволявшие производить собственную легкую бронесталь. И Ринат Леонидович спросил: а почему мы должны бегать с протянутой рукой, если можем сделать это сами? И вот – теперь мы обеспечиваем наших военных "брониками", которые точно отвечают нашим требованиям", – подчеркнул Водовиз.

В то же время он отметил, что инициатива "Стальной фронт" не имеет доноров и финансируется исключительно за деньги Ахметова и его бизнесов – несмотря на то, что ситуация на предприятиях крайне тяжелая.

"Как бизнес, мы сейчас почти остановились, но никому не жалуемся. Потому что сейчас главное – победа над врагом. И государству необходима помощь всех бизнесов в стране. При этом "Стальной фронт" – это исключительно деньги Ахметова и его бизнесов. Мы не объявляли сбор, не собирали деньги с украинцев и не планируем этого делать", – подчеркнул Водовиз.

Контекст:

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали Вооруженным силам более двух тысяч дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего, 150 тыс. бронежилетов и т.д. Всего с начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, бизнес, военные, Метинвест, помощь, бронежилеты, война России против Украины
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