Фонд Рината Ахметова передал в Мирноградскую общину Донецкой области груз с продуктами

Жительница Мирнограда Тамара: Очень большое спасибо Ринату Ахметову и его Фонду за поддержку и помощь Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Одна из обратившихся за помощью и получившая продуктовый набор от Фонда Рината Ахметова жительница города Тамара сказала, что поддержка сегодня очень важна для ее семьи.

"Очень большое спасибо Ринату Ахметову и его Фонду за поддержку и помощь", – поблагодарила она.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал более 121 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. В 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.