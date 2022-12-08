Ахметов стал крупнейшим частным донором ВСУ – The Washington Post

Ринат Ахметов: Цель состоит в том, чтобы построить новую, сильную и европейскую Украину Фото: dtek.com

"С момента начала российского вторжения 24 февраля Ахметов сказал, что он не покидал Украину и живет в Киеве, который является его домом с 2014 года. Он также стал самым большим частным донором Украины во время войны. Он оказал военную и гуманитарную помощь более чем на $100 млн – от дронов до еды", – сказано в материале.

Издание отмечает, что Ахметов, как и остальные представители крупного бизнеса, "громко и публично выражал свою патриотическую поддержку Украины" и президента Украины Владимира Зеленского.

В комментарии The Washington Post Ахметов призвал к скорейшему "принятию "плана Маршалла" с инвестициями в сотни миллиардов долларов и превращению страны по образу и подобию Запада, а не России".

"Цель состоит в том, чтобы построить новую, сильную и европейскую Украину, члена [Европейского союза], с сильными институтами, верховенством закона, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам", – сказал Ахметов в переписке с журналистом WP.