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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов стал крупнейшим частным донором ВСУ – The Washington Post

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Ринат Ахметов: Цель состоит в том, чтобы построить новую, сильную и европейскую Украину
Ринат Ахметов: Цель состоит в том, чтобы построить новую, сильную и европейскую Украину
Фото: dtek.com

Бизнесмен Ринат Ахметов с 24 февраля отдал более $100 млн на военную и гуманитарную помощь, став крупнейшим частным донором Вооруженных сил Украины, говорится в статье американской The Washington Post.

"С момента начала российского вторжения 24 февраля Ахметов сказал, что он не покидал Украину и живет в Киеве, который является его домом с 2014 года. Он также стал самым большим частным донором Украины во время войны. Он оказал военную и гуманитарную помощь более чем на $100 млн – от дронов до еды", – сказано в материале.

Издание отмечает, что Ахметов, как и остальные представители крупного бизнеса, "громко и публично выражал свою патриотическую поддержку Украины" и президента Украины Владимира Зеленского.

В комментарии The Washington Post Ахметов призвал к скорейшему "принятию "плана Маршалла" с инвестициями в сотни миллиардов долларов и превращению страны по образу и подобию Запада, а не России".

"Цель состоит в том, чтобы построить новую, сильную и европейскую Украину, члена [Европейского союза], с сильными институтами, верховенством закона, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам", – сказал Ахметов в переписке с журналистом WP.

Контекст:

Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.

Его предприятия переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.

Теги: Россия, Ринат Ахметов, Украина, помощь, ВСУ, война России против Украины
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