Ахметов назвал победу Украины и евроинтеграцию своими главными интересами

"Мои интересы – это демократия, честные суды, антикоррупционная политика, конкурентная экономика и Украина – член ЕС", – сказал бизнесмен.

Директор по коммуникациям компании Ахметова СКМ Наталья Емченко добавила, что все активы сейчас сконцентрированы на скорейшей победе Украины.

"Мы сфокусированы на победе. Какой будет жизнь после победы – никто не знает. Будем работать ради евроинтеграции, это разместит Украину в определенных цивилизационных каркасах, что и является основной гарантией для нашего бизнеса", – отметила она.

Контекст:

Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.

Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,1 млрд грн.