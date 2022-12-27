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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов назвал победу Украины и евроинтеграцию своими главными интересами

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Ринат Ахметов: Мои интересы это демократия, честные суды, антикоррупционная политика, конкурентная экономика и Украина член ЕС
Ринат Ахметов: Мои интересы – это демократия, честные суды, антикоррупционная политика, конкурентная экономика и Украина – член ЕС
Фото: пресс-служба СКМ

Бизнесмен Ринат Ахметов заинтересован в том, чтобы Украина как можно скорее стала членом Европейского союза, оставалась демократической страной с верховенством права и конкурентной экономикой. Об этом он заявил в интервью, которое вышло в печатной версии издания Forbes, его цитирует агентство "РБК-Украина".

"Мои интересы – это демократия, честные суды, антикоррупционная политика, конкурентная экономика и Украина – член ЕС", – сказал бизнесмен.

Директор по коммуникациям компании Ахметова СКМ Наталья Емченко добавила, что все активы сейчас сконцентрированы на скорейшей победе Украины.

"Мы сфокусированы на победе. Какой будет жизнь после победы – никто не знает. Будем работать ради евроинтеграции, это разместит Украину в определенных цивилизационных каркасах, что и является основной гарантией для нашего бизнеса", – отметила она.

Контекст:

Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Владимиром Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.

Предприятия СКМ переведены на военный режим работы, обеспечивают ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями из стали. Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт" закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование. Группа "Метинвест" передала на передовую уже 51 мобильное укрытие, сделанное из волнистой стали, которое при правильной установке может выдержать артиллерийский обстрел. Также "Метинвест" приступил к изготовлению специальных бронированных щитов, которые способны защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками.

С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 4,1 млрд грн.

Теги: Ринат Ахметов, Украина, СКМ, демократия, Метинвест, евроинтеграция, ВСУ, Наталья Емченко, ЕС
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