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Ахметов рассказал, как жил в нищете и заработал первые деньги игрой в карты

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Игра в карты сформировала навык анализа, научила тактике и стратегии, отметил Ахметов
Игра в карты сформировала навык анализа, научила тактике и стратегии, отметил Ахметов
Фото: dtek.com

Украинский миллиардер Ринат Ахметов в интервью The Washington Post, опубликованном 8 декабря, рассказал, что первые деньги он заработал игрой в карты.

По словам Ахметова, в 20 лет он играл в "Подкидного дурака". Он отметил: игра сформировала навык анализа, научила тактике и стратегии.

"Честно вам скажу, свой первый капитал я заработал игрой в карты. И вот что я узнал: карты – это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать", – рассказал Ахметов.

Народный депутат Украины VIII созыва, украинский бизнесмен Сергей Тарута также рассказал The Washington Post, что первый "настоящий успех" Ахметова был за карточным столом. По словам Таруты, Ахметов был "одним из пяти или шести" лучших карточных игроков в Советском Союзе и ездил на соревнования.

Ахметов также рассказал изданию, что у него было тяжелое детство. Он родился в бедной семье, "практически не удовлетворявшей свои самые необходимые потребности".

"У нас была квартира на 20 м², где мы жили вчетвером и спали на полу. Была угольная печь, которую мы топили утром, а туалет был на улице" – рассказал Ахметов.

Он отметил, что его жизненная философия – "видеть людей счастливыми".

"Я ненавижу бедность и страдания людей. Желаю удачи себе и другим. Я хочу видеть людей счастливыми", – добавил Ахметов.

Контекст:

В 2021 году по версии Forbes Ахметов занимал первое место среди самых богатых украинцев. Его состояние оценивали в $7,6 млрд. 

За время полномасштабной войны потерял больше всех из числа крупных бизнесменов из списка Forbes, писало НВ. 

Металлургическая группа "Метинвест" – главный актив Ахметова – потеряла "Азовсталь" и ММК имени Ильича, два крупнейших металлургических комбината в оккупированном Мариуполе.

"По восстановительной стоимости (расходы на построение аналогичных компаний. – НВ) потери ММК имени Ильича и "Азовстали" из-за российской агрессии составляют от $17 до $20 млрд", – говорил Ахметов в интервью НВ.

Теги: Ринат Ахметов, Украина, депутаты, Сергей Тарута, интервью, миллиардер
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