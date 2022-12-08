Ахметов рассказал, как жил в нищете и заработал первые деньги игрой в карты

По словам Ахметова, в 20 лет он играл в "Подкидного дурака". Он отметил: игра сформировала навык анализа, научила тактике и стратегии.

"Честно вам скажу, свой первый капитал я заработал игрой в карты. И вот что я узнал: карты – это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать", – рассказал Ахметов.

Народный депутат Украины VIII созыва, украинский бизнесмен Сергей Тарута также рассказал The Washington Post, что первый "настоящий успех" Ахметова был за карточным столом. По словам Таруты, Ахметов был "одним из пяти или шести" лучших карточных игроков в Советском Союзе и ездил на соревнования.

Ахметов также рассказал изданию, что у него было тяжелое детство. Он родился в бедной семье, "практически не удовлетворявшей свои самые необходимые потребности".

"У нас была квартира на 20 м², где мы жили вчетвером и спали на полу. Была угольная печь, которую мы топили утром, а туалет был на улице" – рассказал Ахметов.

Он отметил, что его жизненная философия – "видеть людей счастливыми".

"Я ненавижу бедность и страдания людей. Желаю удачи себе и другим. Я хочу видеть людей счастливыми", – добавил Ахметов.