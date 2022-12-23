Российские войска обстреляли электростанцию ДТЭК, она приостановила работу. Погиб работник предприятия

Энергетики начнут возобновлять работу оборудования после окончания обстрела оккупантами, отметили в ДТЭК Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом сообщается в Telegram компании.

"Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго", в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки погиб работник предприятия, еще один получил ранения.

"Это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК", – указали в компании.

Энергетики начнут возобновлять работу оборудования после окончания обстрела, добавили в ДТЭК.