Российские войска обстреляли электростанцию ДТЭК, она приостановила работу. Погиб работник предприятия

Об этом сообщается в Telegram компании.
"Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго", в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки погиб работник предприятия, еще один получил ранения.
"Это уже 21-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК", – указали в компании.
Энергетики начнут возобновлять работу оборудования после окончания обстрела, добавили в ДТЭК.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Всего, по данным премьер-министра на конец декабря, было девять волн массированных ракетных ударов "и десятки атак поменьше". Фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.