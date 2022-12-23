Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50% – ОВА

Он отметил, что приоритетно электричество подается больницам, системам водо- и теплоснабжения и другим объектам критической инфраструктуры.
"Восстановительные работы на поврежденных энергетических сетях Киевской области продолжаются без перерыва и круглосуточно", – подчеркнул Кулеба.
По его словам, недавно принятое решение Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций постепенно внедряется и за последние сутки ситуация с электроснабжением в регионе стала лучше.
"В частности, в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Подобный график и в Вышгородском районе", – утверждает Кулеба.
По его данным, самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там общины уже запитаны, но из-за масштабных повреждений свет подается на два – четыре часа, выключается на 6–10 часов.
"Предварительно, через два-три дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", – прогнозирует глава ОВА.
По данным Минэнерго, ситуация с электричеством в Киеве и Киевской области после российских атак 19 декабря самая сложная во всей стране. На этой неделе она постепенно улучшается.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света, они могут доходить до нескольких суток.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Всего, по данным премьер-министра на конец декабря, было девять волн массированных ракетных ударов "и десятки атак поменьше". Фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.