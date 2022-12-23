Дефицит электроэнергии в Киевской области составляет около 50% – ОВА

Он отметил, что приоритетно электричество подается больницам, системам водо- и теплоснабжения и другим объектам критической инфраструктуры.

"Восстановительные работы на поврежденных энергетических сетях Киевской области продолжаются без перерыва и круглосуточно", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, недавно принятое решение Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций постепенно внедряется и за последние сутки ситуация с электроснабжением в регионе стала лучше.

"В частности, в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Подобный график и в Вышгородском районе", – утверждает Кулеба.

По его данным, самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там общины уже запитаны, но из-за масштабных повреждений свет подается на два – четыре часа, выключается на 6–10 часов.

"Предварительно, через два-три дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", – прогнозирует глава ОВА.

По данным Минэнерго, ситуация с электричеством в Киеве и Киевской области после российских атак 19 декабря самая сложная во всей стране. На этой неделе она постепенно улучшается.