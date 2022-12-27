За 11 месяцев производство металлургической продукции упало на 70%

Эксперты издания отмечают, что к такой ситуации в металлургическом секторе привели проблемы с логистикой, перебои с поставкой электроэнергии и падение цен на продукцию на мировых рынках. В частности, из-за блокирования морских портов украинские производители потеряли доступ к части рынков, а логистические услуги выросли в цене в три-четыре раза, что сделало украинскую продукцию неконкурентоспособной.

"До полномасштабного вторжения РФ 60% железной руды, 80% чугуна и стальной продукции экспортировалось через морские порты. С началом боевых действий украинские порты заблокированы военным флотом россиян и основным путем экспорта стал железнодорожный транспорт. В то же время с мая по сентябрь 2022 года "Укрзалізниця" вводила 16 конвенций по перевозке продукции горно-металлургического комплекса (ГМК), чтобы уменьшить очереди на границе. Кроме того, с 1 июля железнодорожный оператор повысил тарифы на грузоперевозки на 70%, это также стало весомым фактором роста логистических расходов. В итоге металлургические предприятия сообщают о росте затрат на транспортировку продукции железнодорожным транспортом в Европу более чем в четыре раза по сравнению с довоенным временем", – указывают аналитики.

Кроме того, разрушение энергетической инфраструктуры из-за ракетных обстрелов россиян влечет за собой отключение от электроснабжения металлургических и горнодобывающих предприятий. Так, 24 ноября ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" объявил о критическом ограничении потребления электроэнергии и остановке большинства производственных процессов до стабилизации энергообеспечения в стране. А компания Ferrexpo сообщила, что по итогам октября – декабря 2022 года сократила производство окатышей на 64,2% из-за вынужденной остановки мощностей в результате перебоев с электроснабжением.

"В настоящее время существует риск полной остановки производства в отрасли, что может привести к гуманитарной катастрофе в регионах, где работают предприятия ГМК. В случае энергетического коллапса, по оценкам GMK Center, в 2023 году производство железорудной продукции может упасть на 88% по сравнению с 2022 годом, но при стабилизации энергосистемы темпы падения могут замедлиться до 58%", – указывают аналитики.

По итогам 2022 года украинский ГМК покажет существенное падение производства и экспорта, а результаты работы в 2023 году напрямую будут зависеть от решения проблем с энергоснабжением, чтобы предприятия могли получать такие объемы электроэнергии, которые позволили бы возобновлять производство, а также от решения логистических вопросов, в частности, разблокирования морских портов для экспорта металлургической продукции, делает вывод издание.